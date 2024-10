PSV-supporters winnen rechtszaak, maar mogen toch niet naar Parijs

PSV-supporters hebben in een kort geding gelijk gekregen van de Franse rechter. De fans hadden deze rechtszaak aangespannen omdat er een uitsupportersverbod was voor de uitwedstrijd tegen Paris Saint Germain. Ondanks dat ze in het gelijk zijn gesteld mogen de PSV-supporters niet afreizen naar Parijs.

Het door de Franse overheid ingestelde 'stadionverbod' was volgens de rechter niet terecht en dat betekent dat de PSV-aanhang wel het stadion binnen mag. Maar de rechtbank liet een aantal andere voorwaarden wel in stand. Zo blijft een gebiedsverbod overeind en hebben de fans niet de vrijheid om zich te uiten als PSV-supporter. Ook kan de veiligheid van de meereizende supporters niet worden gegarandeerd, waardoor er is besloten alsnog zonder uitpubliek te spelen.

"De reputatie van PSV en haar supporters is gezuiverd."