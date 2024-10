Mannen schieten in de lucht bij ruzie en vluchten, politie doorzoekt huizen

Tijdens een ruzie tussen drie mannen aan de Abrikozenstraat in Eindhoven is zaterdagavond in de lucht geschoten. Dat meldt de politie.

De politie kreeg een melding dat er schoten waren gehoord. Op het moment dat zij aan de Abrikozenstraat aankwam, waren de ruziënde mannen al gevlucht. Horen getuigen

Voor zover de politie weet, zijn er geen gewonden gevallen. Ze heeft met verschillende eenheden in de buurt gezocht naar de mannen maar zonder succes. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd in de straat. Agenten spreken met degene die de melding heeft gedaan en getuigen worden gehoord.

Foto: SQ Vision

Doorzoeking huizen

In de loop van de avond werden door de politie twee huizen in de wijk Vaartbroek doorzocht, aan de Abrikozenstraat en de Tomatenstraat. Er zou niets bijzonders gevonden zijn.