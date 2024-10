Supersnelle zwaardvechter grijpt naast wereldrecord: 'Heel zuur'

Het verbreken van records is een doel van zwaardvechter Ricardo Jesús Blanes Blancas. De 20-jarige Geffenaar staat al met een wereldrecord in Guinness World Records en hoopte zondagmiddag opnieuw in het wereldberoemde recordboek te komen. Ricardo slaagde echter niet in zijn missie. "Dit is heel zuur en teleurstellend, maar ik kom sterker terug."

Alles voor de recordpoging moest op beeld worden vastgelegd om als bewijs te kunnen sturen naar de organisatie achter het recordboek. Dus ook hoe Ricardo tatami's maakte, de matten van rijststro die hij door wilde slaan met zijn zwaard. De matten zijn rond de 6 tot 7 kilo, veel zwaarder dan de matten die hij in 2022 gebruikte bij een geslaagde wereldrecordpoging. In 1 minuut wist hij toen 97 sneden te zetten. LEES OOK: Deze supersnelle zwaardvechter is op wereldrecordjacht. In Sociaal Cultureel Centrum De Pas in Heesch was zondagmiddag de spanning bij Ricardo zichtbaar. Terwijl vrienden en andere vrijwilligers alles klaarzetten voor de recordpoging, warmde de geboren Mexicaan zich op door onder andere push ups te doen. Mentaal leek hij klaar, al werd hij even gestoord toen de techniek om alles op beeld vast te leggen haperde. Nadat de Brabander in opperste concentratie oefenrondjes had gelopen langs de houders met daarop de matten was het moment aangebroken om af te tellen van twintig naar nul. Daarna was het aan Ricardo, die bekend staat als de snelste zwaardvechter ter wereld.

"Het is niet overal goed gegaan."

Het wereldrecord stond op 73 en dat blijft voorlopig in de boeken staan. Na een keuring van de jury stopte de teller bij 64. "Ik had het gevoel dat het best goed ging, maar er was wel een probleem. Bij een stuk of tien matten bleef net het laatste stukje hangen. Ik heb het vermoeden dat het komt omdat ik meerdere matten heb opgerold met daarin een soort tussenmat. Dat is niet overal goed gegaan. Ook waren de houders soms niet zwaar genoeg, waardoor ze niet stabiel stonden. Daar kun je alleen maar achter komen door het zelf te doen en dat neem ik mee voor de volgende keer." Als kind raakte Ricardo gepassioneerd nadat hij televisie keek en zwaardgevechten zag tussen ridders. Ook speelde hij een computergame waarin legers het tegen elkaar opnamen met zwaarden. Negen jaar geleden startte pas echt zijn passie toen hij online een filmpje zag van Isao Machii uit Japan. De Geffenaar liet zich op internet inspireren door zwaardvechters en ontwikkelde een eigen techniek.

"Helaas zitten er maar 24 uur in een dag."