Dit is er aan de hand bij busbouwer Ebusco: 'Vooral domme pech'

Busbouwer Ebusco uit Deurne staat maandag voor de rechter omdat een klant een order van 45 bussen wil annuleren. De rechtszaak had niet op een slechter moment kunnen komen. Donderdag komen de aandeelhouders bij elkaar, omdat het bedrijf op zoek is naar een extra 36 miljoen euro bij de aandeelhouders. "Nu gaat alle aandacht uit naar de problemen met de klant, in plaats van dat je een mooi toekomstbeeld kunt schetsen", zegt Cees Smit, marktkenner van Today’s Group.

Ebusco, dat elektrische bussen bouwt, zit al langer in de problemen. Terwijl het zo mooi begon. Iedereen was enthousiast toen het bedrijf in 2021 naar de beurs ging. Zelfs de koning kwam op bezoek. Maar een scala aan problemen teistert nu de busbouwer. Volgens Cees Smit vooral domme pech. "Ik durf het ook wel echt pech te noemen. Dat is het vervelende van ondernemen. Er gaan dingen tegelijkertijd mis." Volgens de woordvoerder van Ebusco gaat het inderdaad om pech, maar had het bedrijf zelf ook dingen beter kunnen doen. "Daar gaan we donderdag opheldering over geven."

"Ebusco is een pennystock, aandeel onder de euro waard."

Ebusco wil het geschil snel oplossen, voordat bestaande aandeelhouders de kans wordt geboden om nieuwe aandelen te kopen. "Een kort geding tegen een klant komt nooit goed uit, maar nu helemaal niet", zegt de woordvoerder van het bedrijf. De rechtbank in Utrecht geeft aan dat de rechter woensdag uitspraak zal doen. Ook vecht de busbouwer tegen de beslaglegging van enkele bankrekeningen door de klant, vervoersbedrijf Qbuzz. Ebusco schrijft op haar website dat verlies van de order een flinke financiële druk zou leggen op Ebusco. Eerder zeiden twee andere Zweedse klanten hun order voor bussen op. Het bedrijf heeft in afwachting van de rechtszaak en het uitgeven van nieuwe aandelen de productie grotendeels stilgelegd. LEES OOK: Ebusco weer in de problemen, klant bestelt 45 bussen maar annuleert order Het aandeel Ebusco was ooit 23 euro waard. Dat is nu wel anders. "Het is een penny stock", zegt Smit. "Dat wil zeggen dat het aandeel onder de 1 euro waard is." Grote aandeelhouders zijn zich aan het terugtrekken. "Dat is ook lastig met de aandeelhoudersvergadering", zegt Smit. "Je kunt kleine beleggers over de streep trekken, als de grote jongens meedoen."

"Mensen ketenen zich aan bruggen vast, maar kijken niet naar deze bedrijven."

Volgens Smit had de Nederlandse overheid hier meer moeten doen. "In de tijd van de inval in Oekraïne was dit een hot item. De gas- en olieprijzen gingen heel hard. Er was veel interesse in bedrijven die alles elektrisch wilden maken. Europese steden willen diesel vermijden." De vraag naar elektrische bussen is dus best wel goed. Maar toch zit Ebusco in de problemen. Volgens Smit hebben bedrijven die willen vergroenen het zwaar. "Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Alfen, dat in elektrische laadpalen doet. Je ziet dat de investeringen afnemen." Smit pleit voor meer potjes met geld voor groene bedrijven. "Je ziet dat mensen zich aan bruggen vastketenen omdat ze meer maatregelen willen tegen klimaatverandering, maar ze kijken niet naar dit soort bedrijven."

"Een concurrent kan het zomaar voor een appel en een ei overnemen."