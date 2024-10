Lars omgekomen bij botsing op onbeveiligde spoorovergang: groot onderzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de aanrijding tussen een vrachtwagen en een goederentrein op een onbeveiligde spoorwegovergang in Hooge Zwaluwe. Dat gebeurde eind augustus. Bij de botsing kwam de 25-jarige machinist Lars Bussing om het leven. Hij stond met twee collega's buiten op de trein toen het misging.

Er is nog geprobeerd om Lars te reanimeren, maar tevergeefs. Twee andere machinisten van goederenvervoerder DB Cargo raakten lichtgewond. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt of de situatie over de overgang in Hooge Zwaluwe structureel veiliger kan, zo werd maandag bekendgemaakt. "Het onderzoek richt zich nadrukkelijk niet op schuld of aansprakelijkheid", laat de raad weten.

De overweg bij Hooge Zwaluwe is onbewaakt. Er staan alleen waarschuwingsborden en geen spoorbomen, waardoor verkeer dat passeert zelf moet inschatten of oversteken veilig is. Op het spoor rijden alleen goederentreinen. De goederentrein waar Lars op stond, reed volgens de politie langzaam toen het ongeluk gebeurde.

'Had voorkomen kunnen worden'

De familie van Lars deed enkele weken na het ongeluk een noodkreet om de overgang veiliger te maken. "Dit had zo makkelijk voorkomen kunnen worden", zei zijn nichtje Eleni Achilleos eerder tegen Omroep Brabant.

"Als je ziet hoeveel onbewaakte overgangen er nog zijn, nemen we geen genoegen met alleen het aanpakken van de gevaarlijkste. Het laatste wat we willen is dat een andere familie doormaakt wat wij moeten doorstaan", zei Eleni.

Vijfhonderd onbewaakte overgangen

In heel Nederland zijn er volgens ProRail zo’n vijfhonderd van dit soort onbewaakte overgangen. Op die overgangen gebeuren regelmatig ongelukken en jaarlijks vallen er een tot twee doden.

Omdat er vaak ongelukken op dit soort overwegen gebeurden, startte ProRail zes jaar geleden een programma om de 180 gevaarlijkste spoorwegovergangen te sluiten. Maar de overwegen waar alleen goederenvervoer overheen komt, zoals in Hooge Zwaluwe, vallen daar niet onder. En dat zijn er volgens ProRail vierhonderd.

LEES OOK: Nabestaanden Lars willen veilige spoorovergang: ‘Verkeersbord niet genoeg'