Sander (33) schoot op zijn zus: 'Ze irriteerde mij met haar bemoeizucht'

Alle alarmbellen gingen vorig jaar april af in Nuenen toen Sander M. (33) daar stond te zwaaien met een pistool en schoot op een auto. En dus werd het huis van Sander omsingeld door de politie en moest hij naar buiten komen met zijn handen omhoog. In zijn broeksband vonden agenten een pistool.

Dat was op 26 april 2023 in de Schepen Maaslaan in Nuenen. Deze maandag werd in de rechtbank in Den Bosch eindelijk duidelijk wat daar toen precies gebeurd is.

Sander was in die periode aan het afkicken en ergerde zich die dag gruwelijk aan zijn zus, die op bezoek was, zo vertelde hij aan de politierechter. "Haar opdringerigheid, haar bemoeizucht irriteerde mij", aldus Sander.

Opeens liep hij naar de keuken en kwam terug met een vuurwapen in zijn hand. Zijn zus voelde zich heel ongemakkelijk en verliet zo snel mogelijk het huis van haar broer. Die liep achter haar aan. Toen zij snel wegreed in haar Fiat 500 zag ze in haar spiegel dat Sander het wapen in zijn hand had. Meteen daarna hoorde ze een knal en was de achterruit gebarsten. Ze schrok zich rot.