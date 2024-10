Christel had de hoofdprijs: ‘Zo’n lieve man.. dat vind ik nooit meer terug’

Kort na een droomvakantie afgelopen zomer in Amerika kreeg de man van Christel Mansvelder (59) uit Goirle klachten. Een ontsteking, dachten ze. Het bleek acute leukemie. In een week tijd verloor Christel haar droomman Erik. Het verdriet is enorm, maar dankbaarheid overheerst: "Het was gewoon perfect. Een vriendin zei ooit tegen me: 'Jij hebt de hoofdprijs'. Dus iedereen zegt nu ook: wat jij verloren bent, vind je nooit meer terug."

Volgend jaar zouden Christel en Erik veertig jaar getrouwd zijn. "Dus daarom zouden we op vakantie gaan naar Amerika. Maar dit najaar zei ik: 'Waarom zouden we het uitstellen? Kunnen we nu niet gaan?' 'Regel het maar', zei hij."

Ze leerden elkaar kennen in een discotheek in Tilburg, allebei waren ze achttien: "Het was op vrijdag de dertiende. Dus we grapten tegen elkaar: 'Als het niet goed gaat, geven we de datum de schuld'. Met zijn beste kameraad zat hij aan de bar. Een lieve jongen om te zien, met mooie bruine ogen. Dus ik zorgde wel dat ik in beeld was. Zijn vriend zei: 'Het is dat Christel niet verlegen was, anders was het er nooit van gekomen'."

Toch was een baan vinden lastig. "Hij kwam nergens aan de bak. Startte bij de sociale werkplaats." Maar de buurman was hoofd technische dienst bij Coca-Cola in Dongen en hij zag wat Erik thuis allemaal maakte. In de frisdrankenfabriek werkte hij tot zijn dood als onderhoudsmonteur: "Ook daar was hij een topper. Hij ging net zo lang door tot een storing verholpen was."

Samen kregen ze een zoon en een dochter, die allebei twee dochters hebben: "Die droeg-ie op handen: de kleintjes waren álles." Reizen stelden Erik en Christel niet uit tot hun pensioen: "Veel stedentrips, twee jaar geleden een reis naar Curaçao. Nu zijn we nog fit, zeiden we tegen elkaar."

En fit waren ze ook afgelopen zomer in Amerika. Op 5 juni kwamen ze terug en ging Erik weer aan het werk. Maar hij was wel moe. En hij had een flinke ontsteking op zijn been. De huisarts gaf bloedverdunners en antibiotica. Maar de klachten bleven. Overal had Erik pijn. In de zij, in de kaak. En hij had blauwe plekken op zijn buik. Andere pijnstillers moesten verlichting geven, maar de klachten bleven.

Na een paar dagen werd Erik wakker met een scheve mond en sloeg hij wartaal uit. Een hersenbloeding. In het ziekenhuis kwam duidelijkheid: leukemie. Erik werd overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam, het was ernst. Christel: "Ze zeiden tegen me: 'U moet er rekening mee houden dat hij in de ambulance kan overlijden'. Dit kan niet, ging door me heen, dit is een nachtmerrie." Korte tijd later stierf Erik in het ziekenhuis, een week na de eerste klachten.

Hij heeft het niet geweten, daaruit put Christel nu troost. "Hij heeft geen angst gehad, geen jarenlang ziekbed, geen verdriet. En we waren met z’n allen bij hem toen hij overleed." Ze is dankbaar voor hun tijd samen: "Hij was gelukkig tot de laatste dag."