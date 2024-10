Nabestaanden machinist Lars opgelucht met onderzoek naar spoorwegovergang

Hoop. Dat gevoel overheerst bij Eleni Achilleos, het nichtje van de eind augustus omgekomen treinmachinist Lars Bussing (25). De Onderzoeksraad voor Veiligheid maakte maandag bekend dat de onbewaakte spoorwegovergang in Hooge Zwaluwe waar hij om het leven kwam wordt onderzocht. "Hopelijk kunnen we dit zo voor andere families in de toekomst voorkomen."

Eind augustus ging het helemaal mis, toen een goederentrein van DB Cargo bij de bewuste spoorwegovergang op een vrachtwagen botste. Lars stond op dat moment samen met twee collega's buiten op de trein. Die collega's raakten gewond, maar voor Lars werd de crash fataal. Na het ongeluk pleitten de nabestaanden van Lars al snel voor maatregelen. Een petitie om de overgang aan te passen, werd meer dan 4000 keer ondertekend. "Dit had zo makkelijk voorkomen kunnen worden", zei Eleni eerder. "Een verkeersbord is niet voldoende voor iets wat fataal kan aflopen. Wat kost nou een spoorboom?"

"Dit bewijst dat we echt een punt hebben."

De ouders van Lars werden de afgelopen dagen al op de hoogte gebracht van het onderzoek, vertelt zijn nichtje. "Dit is zó belangrijk. We waren al bezig met het opstellen van brieven voor de Tweede Kamer, voor ProRail... Dat er nu ook iets gaat gebeuren geeft hoop. En het wakkert onze vechtlust aan. Het bewijst dat we echt een punt hebben en door moeten zetten." LEES OOK: De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat de spoorwegovergang onderzoeken Tegelijkertijd beseft Eleni ook dat het vooralsnog de vraag is of er ook daadwerkelijk iets gaat veranderen. "Uiteindelijk kan ProRail het advies van de Onderzoeksraad nog naast zich neerleggen." En zelfs als het betekent dat de situatie in Hooge Zwaluwe gewijzigd wordt, is dat voor de nabestaanden nog niet genoeg.

"Merken nu pas hoe erg hij er niet meer is."

"Onbewaakte spoorwegovergangen passen gewoon niet meer in het huidige verkeersbeeld", vertelt ze. "Uit onderzoek is gebleken de trein met Lars langzaam, maar echt héél langzaam reed. En er zijn drie geluidssignalen gegeven. Dat gaat ook heel hard." Kortom: veel meer hadden de mannen op de trein niet kunnen doen om de botsing te voorkomen. Dat blijft moeilijk te verkroppen voor de Eleni en de familie. "Inmiddels gaat het gewone leven weer door. Dat is heel wrang. Dan merk je eigenlijk pas hoe erg iemand er niet meer is. Het is zo'n hechte familie. Het blijft niet te verteren."

Lars met zijn opa in een trein (privéfoto).