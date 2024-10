Ook Kamp Vught trekt aan de bel en heeft meer geld nodig

Kamp Vught pleit samen met drie andere herinneringscentra van de Tweede Wereldoorlog voor meer financiële steun bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerder luidde Kamp Westerbork de noodklok omdat het voormalige concentratiekamp grote financiële problemen heeft. Dat komt door de gestegen kosten. De andere vier herinneringscentra zeggen nu dat ze zich herkennen in het verhaal van Westerbork.

Samen hebben de herinneringscentra vrijdag een brief verstuurd naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De huidige subsidie die VWS sinds 1998 toekent is volgens de brief ‘vooral bestemd voor behoud en beheer’ en daarom niet toereikend meer.

"Ruimte om de organisaties te ontwikkelen is er niet. Daarom volgen de herinneringscentra het voorbeeld van Kamp Westerbork en roepen zij de politiek op voor meer structurele ondersteuning", valt te lezen in de brief.

Naast Nationaal Monument Kamp Vught is de brief ondertekend door Nationaal Monument Oranjehotel, Nationaal Monument Kamp Amersfoort en het Indisch Herinneringscentrum.

Kamp Vught

Jeroen van den Eijnde, directeur van Kamp Vught, zegt in een verklaring dat de belangstelling voor het verhaal van Kamp Vught steeds groter wordt.

"Maar wij zijn niet berekend op sterke groei en uitbreiding van taken. Al jarenlang bestaat het vaste team uit 9,5 formatieplaatsen. Die verhouding knelt steeds meer", aldus Van den Eijnde.

"Holocaust-educatie en actuele kwesties. We kunnen het enorme potentieel van de plek er nu niet uithalen. Dit ondanks de inzet van ruim 140 vrijwilligers met wie we vorig jaar ruim 87.000 bezoekers konden ontvangen." Het ministerie heeft nog niet gereageerd.