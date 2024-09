Herdenking van ontruiming Kamp Vught: 'Dit tart elk voorstellingsvermogen'

In Kamp Vught is zondagmiddag stilgestaan bij de ontruiming van het kamp, 80 jaar geleden. Het kamp werd door de Duitse bezetters in alle haast ontruimd, terwijl ze toen al wisten dat de oorlog verloren was. Toen de geallieerden het kamp in oktober '44 bereikten, was het in Kamp Vught stil en leeg.

Het concentratiekamp in Vught werd op 6 september 1944 in alle haast ontruimd, op bevel van SS-chef Hanns Albin Rauter. Met de geallieerden in aantocht, wilde de bezetter de gevangenen met spoed deporteren en vermoorden. Bijna 3500 mannen en vrouwen werden afgevoerd in veewagons naar Duitsland en Polen. Achterblijvers werden zonder vorm van proces doodgeschoten.

Concentratiekamp Vught was in januari 1943 geopend voor joden, verzetsmensen en politieke gevangenen. In totaal worden in ruim anderhalf jaar zo'n 32.000 mensen hier gevangen gehouden.

De herdenking, zondag, begon met een tocht naar de fusilladeplaats. Langs de route stonden kinderen die de namen lazen van de slachtoffers.

Bij de fusilladeplaats luisterden zo'n 400 bezoekers naar toespraken van onder anderen Onno Hoes, lid van de Raad van Toezicht van Kamp Vught. "Zeker 329 gevangenen werden doodgeschoten in de zomer van 1944. Maar waarschijnlijk waren het er meer", zegt Bosschenaar Hoes in zijn toespraak. "Mannen worden in de maanden erna geëxecuteerd op de fusilladeplaats, de plek waar we hier nu zijn."

"Wat zich hier heeft afgespeeld tart elk voorstellingsvermogen. En toch is het gebeurd. En toch herhaalt deze geschiedenis zich keer op keer", zegt Ina Adema, Commissaris van de Koning van Brabant, in haar toespraak. "Ik wens ons allen nog vele jaren in vrede, veiligheid en vrijheid toe."

