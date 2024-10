Heel Holland Bakt komt eraan: oud-winnaar Anouk geeft kijkje in de tent

Bakkers klaar? Bakken maar! De welbekende uitspraak van André van Duin is vanaf zondag weer wekelijks te horen op de televisie. Dit jaar doen de Brabanders Mitchell en Wim mee aan het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt. Zij trekken samen met acht anderen hun schort en keukenmachines uit de kast om de jury te verbluffen met hun bakkunsten. Maar hoe gaat het er achter de schermen eigenlijk aan toe? Oud-winnaar Anouk Glaudemans (48) uit Waalwijk geeft een kijkje in de keuken van het populaire programma.

De oud-winnaar denkt dat het in haar voordeel heeft gewerkt dat ze een gestructureerd persoon is. "Ik leverde altijd mijn recepten in schema's aan, zodat ik veel tijd kon winnen. Want tijd had je altijd tekort in de tent. Soms zag ik bakkers heel chaotisch door acht blaadjes bladeren. Of deelnemers begrepen achteraf niet meer wat ze zelf in hun recept hadden geschreven."

Maar wat moet je eigenlijk in je mars hebben om te bakken in de befaamde tent? "Creatief zijn is heel belangrijk en ook moet je kunnen denken in oplossingen." Anouk schetst hoe het eraan toegaat in de tent: "Het is heel gezellig, maar er is heel veel afleiding. De jury loopt rond en stelt vragen. En om de haverklap komen ze met de cameraploeg je buurman interviewen", vertelt ze lachend. "De temperatuur in de tent is anders dan thuis, het is koud en vochtig tijdens de opnames - die hadden wij tot en met oktober. Ook de ovens werken net even iets anders in de tent. Als je recept niet werkt door al die factoren dan moet je flexibel zijn en bedenken wat er wél gaat lukken."

Maar met alleen creativiteit en aanpassingsvermogen kom je er volgens Anouk niet. "Je hebt ook wel enige basiskennis nodig van het bakken. Als je bijvoorbeeld weet hoe je sloffendeeg, meringue en banketbakkersroom moet maken, dan hoef je daar tijdens de opdrachten niet over na te denken", geeft ze aan. "En als je al die dingen al een paar keer hebt gedaan, dan weet je ook wat je moet doen als het misgaat door bijvoorbeeld de temperatuurverschillen in de tent."