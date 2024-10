Vrouw op fiets belaagd door mannen, maar ontsnapt na worsteling

Een vrouw is donderdagnacht belaagd door meerdere mannen in de omgeving van de Sterrenlaan, Kennedylaan en Eindhovenseweg in Eindhoven. De vrouw wist na een worsteling te ontsnappen. Er zijn inmiddels twee mensen opgepakt.

De vrouw zat op haar fiets toen ze volgens de politie tussen twee en vijf uur ‘s nachts werd belaagd door meerdere mannen. Er ontstond een worsteling met de mannen. Tijdens de worsteling wist de vrouw te ontsnappen. "De vrouw werd daarna door een tot nu toe onbekende automobiliste naar huis gebracht", meldt de politie. De politie is nog steeds naar die vrouw op zoek. Vrijdag werden twee mensen opgepakt voor het incident. Zij hebben ‘mogelijk een rol gespeeld’, meldt de politie, die getuigen oproept om zich te melden.