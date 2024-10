Beruchte wegpiraat is maar moeilijk te pakken en scheurt opnieuw rond

De beruchte wegpiraat uit Roosendaal die zich MisterMuis911 noemt en zijn levensgevaarlijke capriolen filmt, racete zaterdag met 130 kilometer per uur door een woonwijk in Bosschenhoofd. De provocerende beelden zette hij op sociale media. Bang om gepakt te worden lijkt hij niet. Is dat terecht?

In deze video zie je de capriolen die MisterMuis911 uithaalde in Bosschenhoofd:

Hoewel op het account van Muis911 zijn gezicht te zien is, is in de video niet te zien dat het ook daadwerkelijk 'Muis' is die op dat moment achter het stuur zit. "Je kunt pas iemand veroordelen als je echt kan bewijzen dat die persoon ook echt gereden heeft."

In de video is te zien hoe MisterMuis911 met hoge snelheid rakelings langs fietsers en andere weggebruikers scheurt. Ondanks eerdere strafbare acties in 2022 lijkt hij niet te schrikken van de mogelijke gevolgen. De politie heeft bij eerdere video's gezegd dat ze van het bestaan van de video's weten, maar dat ze vaak niets kan doen. Dat komt omdat de politie niet kan bewijzen wie er achter het stuur zit.

Eén bewijsstuk is géén bewijs

Bovendien kan het zijn dat de filmpjes bewerkt zijn. "In het recht is een van de belangrijkste principes: één bewijsstuk is géén bewijs. Je moet altijd meer bewijzen hebben. Eén video is dus niet genoeg", zegt Lindeman.

Hij licht het toe met een voorbeeld: "Als ik de advocaat van deze meneer zou zijn, dan zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen dat hij stoer wilde doen en dat hij zijn snelheidsmeter wat anders heeft afgesteld, waardoor het op de video lijkt of het sneller lijkt dan hij rijdt." Daarom moet er steunbewijs zijn. Bij de video's die Muis911 online zette, is dat nog niet gevonden.

Twee jaar cel

Als het toch lukt om hem te linken aan de beelden, kan MisterMuis911 een zware straf krijgen. Hij riskeert tot twee jaar cel of een boete van maximaal 25.750 euro voor roekeloos rijgedrag. "Twee jaar de cel in voor roekeloos rijden, zonder dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden, dat is best een flinke straf", zegt Lindeman.

MisterMuis911, die in het echt Younes heet, is al langer in het vizier van de politie. Vorig jaar werd hij aangehouden in Roosendaal, omdat hij nog een taakstraf open had staan. Dit had niet te maken met zijn rijgedrag, maar met het bezit van een forse hoeveelheid vuurwerk.