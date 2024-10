Nieuwe caravans bijgeplaatst naast camping die moet sluiten: 'Bizar'

Inwoners in Schijf en vaste bewoners van Camping de Witte Plas zijn met stomheid geslagen over de komst van tientallen nieuwe stacaravans naast camping de Witte Plas in Schijf. Ze vragen zich af hoe dit mogelijk is, terwijl de camping in 2029 juist haar deuren moet sluiten.

Op een stuk grond dat grenst aan de camping komen naar verluidt zo’n veertig tot vijftig stacaravans. Ook op camping wordt een aantal chalets bijgeplaatst. "We weten officieel van niets, want we worden nergens in betrokken. Op het naastgelegen perceel van de camping zijn een hoop bomen gekapt en er wordt volop gewerkt aan de aanleg van allerlei voorzieningen waaronder elektriciteit", zegt Peter Clarijs, die ook coördinator is van het buurtpreventieteam in het dorp. Zondag brandde één van de nieuwe caravans net buiten de camping volledig uit. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om de grote brand te blussen. De oorzaak van de brand is niet bekend.

"Voor ons wordt niks ondernomen want waar moeten wij straks heen?"

De vaste bewoners van camping de Witte Plas reageren met ongeloof over wat er naast hen gebeurt. "Wij moeten hier noodgedwongen vertrekken, terwijl ze hier net buiten het hek gewoon een nieuw park aanleggen. Dat is toch te bizar voor woorden? Voor ons wordt niks ondernomen want waar moeten wij straks heen?", zegt een bewoner die anoniem wil blijven.

De caravans op het terrein naast camping De Witte Plas (foto: Erik Peeters).

Camping de Witte Plas werd onlangs gekocht door de gemeente. Het perceel ernaast dat tot voor kort niet werd gebruikt, hoort ook bij de camping. De voormalige eigenaar heeft tot 1 juli 2029 het vruchtgebruik van beide locaties. Dat betekent dat hij de huuropbrengsten voorlopig mag blijven incasseren. Op de camping verblijven nu naar schatting zo’n vierhonderd arbeidsmigranten. Sinds de aankondiging van de sluiting is de overlast volgens de inwoners van Schijf toegenomen. De angst bestaat dat de situatie door de komst van nog meer arbeidsmigranten verder verslechtert.

"Het zorgt voor veel onrust onder de inwoners van Schijf."