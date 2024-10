Bakkerijen beroofd voor duizenden euro's: 'Heel onprettige ervaring'

Godfried de Vocht, naar wie een grote bakkerijketen in Oost-Brabant is genoemd, heeft het niet makkelijk. Niet zozeer zakelijk, maar wel emotioneel. Bij vier vestigingen van zijn onderneming is eerder dit jaar ingebroken. “Voor een paar centen is wel heel veel schade aangericht, ook gezien de impact voor het personeel.”

De Vocht komt aan het woord in Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van justitie en politie op Omroep Brabant. Volgens de politie moeten de diefstallen het werk zijn geweest van een bende, die mogelijk in wisselende samenstelling wist toe te slaan. De inbraken zijn gepleegd tussen februari en juli. De daders hadden het niet alleen gemunt op de bakkerijvestigingen van De Vocht: ook bij Bekkers in Best en bij Van Beek in Valkenswaard was het raak. Er is voor enkele duizenden euro’s buit gemaakt. Dieven gingen onder meer met een kluis en geld uit kassa's aan de haal. Ook is er veel schade aangericht. Zo zijn deuren met veel geweld geforceerd. Eén verdachte, van een inbraak bij de Vocht in Geldrop, is herkend op camerabeelden. Alle andere daders worden nog gezocht. Op 14 februari werd de keten van De Vocht voor de eerste keer geconfronteerd met een inbraak, in een winkel in Best. De dader wist een rolluik te forceren en ging ervandoor met een paar honderd euro. Een paar maanden later werd de bakkerij in de Coevering in Geldrop bezocht.

Er werd veel schade aangericht (foto: Bureau Brabant).