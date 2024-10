Lennerd Daneels van Helmond Sport maakt wereldgoal vanaf eigen helft

Het seizoen duurt nog lang, Lennerd Daneels heeft mogelijk nu al het mooiste doelpunt van de Keuken Kampioen Divisie gemaakt. Dit gebeurde maandagavond in de thuiswedstrijd van Helmond Sport tegen Roda JC. Op slag van rust wist de Helmondse aanvaller uit een directe vrije trap, tien meter van de middenlijn en vanaf eigen helft, de bal in het doel te mikken. Een wereldgoal.

Daneels mocht de vrije schop nemen, omdat even daarvoor ploeggenoot Anthony van den Hurk was omgeduwd. De 26-jarige Belg aarzelde geen moment. Hij zag dat de Limburgse keeper Justin Treichel net iets te ver voor zijn doel stond en schoot de bal vanaf een meter of zestig net hoog genoeg in het doel. Treichel raakte het leer nog wel aan, maar hij was kansloos. Het betekende direct de 1-0 ruststand.

Het doelpunt had veel weg van de wijze waarop Heracles-speler Mario Engels zondag Ajax-keeper Remco Pasveer verschalkte. Ook hij scoorde van grote afstand.