112-nieuws: e-bike onder auto • politie vindt cocaïne en munitie in huis

17.06

Er is maandagochtend door de politie ruim 12,5 kilo cocaïne en munitie gevonden in een huis aan de Duiventoren in Tilburg. De bewoner van het huis is maandagochtend aangehouden en zit vast. De 42-jarige bewoner zou in het bezit zijn van een wapen en handelt in cocaïne, vertelt een tipgever aan de politie. Het wapen is bij de huiszoeking niet gevonden.