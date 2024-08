Twee nepagenten (24) opgepakt: probeerden ruim 100 mensen op te lichten

Twee 24-jarige mannen uit Helmond en Eindhoven zijn opgepakt omdat ze zich voordeden als agent. Ze zouden betrokken zijn bij acht oplichtingen in heel Nederland en hebben in Oost-Brabant geprobeerd nog eens 100 mensen op te lichten.

De politie pakte het tweetal dinsdag op in Helmond. Ze hebben waarschijnlijk voor 20.000 euro aan geld en sieraden gestolen. Ze lichtten acht slachtoffers op, verspreid over Gelderland, Noord-Holland en Oost-Brabant. Ook denkt de politie dat de mannen betrokken zijn bij meer dan 100 meldingen van pogingen tot oplichting in Oost-Brabant.

De politie noemt de aanhouding een doorbraak in het onderzoek naar nepagenten. De laatste maanden heeft ze haar handen vol aan dit soort oplichters. Zij slaan vooral toe bij ouderen. Met een babbeltruc proberen ze hun geld of sieraden afhandig te maken.

Vaak gaan de nepagenten zo geraffineerd te werk dat mensen er snel intrappen, zoals ook de 94-jarige Tonnie. Ze vertelde in tranen haar verhaal: