Man (85) trapt niet in nepagent en belt politie, 16-jarige opgepakt

Dankzij een alerte, 85-jarige man uit Veldhoven heeft de politie een nepagent kunnen oppakken. Toen de man gebeld werd door een anoniem iemand en doorhad dat hij met een nepagent sprak die hem geld afhandig wilde maken, schakelde hij meteen de politie in. Die kon even later een 16-jarige jongen aanhouden.

De oudere man werd zaterdagavond rond half elf gebeld door iemand die zich voordeed als de politie van Veldhoven. De zogenaamde agent vertelde dat er verdachten waren aangehouden die informatie over kostbare spullen van de man zouden hebben. De nepagent gaf vervolgens aan dat er iemand bij de man zou langskomen om de waardevolle spullen op te halen. De man vertrouwde het niet en schakelde meteen de politie in na het telefoongesprek. Toen de nepagent later die avond onderweg was naar het huis van de man, kon de politie hem aanhouden. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Best. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. Nepagenten slaan de laatste maanden steeds vaker toe. Vrijwel dagelijks doen oplichters zich voor als iemand van de politie. De politie heeft daarom extra aandacht voor deze zaken en roept op om kwetsbare mensen, zoals ouderen, te waarschuwen voor dit soort babbeltrucs.