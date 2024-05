Met deze tips ben je babbelende criminelen te slim af: 'Praat met elkaar'

Een vrouw op leeftijd is maandagmiddag slachtoffer geworden van een babbeltruc. Twee criminelen wisten met sluwe praatjes het vertrouwen van de vrouw te winnen, waarna ze sieraden uit haar woning stalen. Helaas zijn deze oplichters dertien in een dozijn. Wat kun je doen tegen deze doortrapte praatjes? Ferry van Mourik geeft weerbaarheidscursussen en tips tegen babbeltrucs. "Oplichters hebben altijd spoed."

Met enige regelmaat waarschuwt de politie voor oplichters die met slimme praatjes mensen proberen te beroven. Ferry is directeur van Reframe in Tilburg en geeft trainingen en adviezen tegen babbeltrucs. Hij heeft door de jaren heen al een heleboel manieren voorbij zien komen waarmee criminelen zichzelf rijk babbelen. In 2018 gaf Ferry tips aan Omroep Brabant om jezelf te weren tegen deze oplichters. Nu spreken we hem weer. "Er wordt steeds meer opgelicht via internet", zegt Ferry.

Bekende voorbeelden van online oplichting zijn volgens Ferry de zogenaamde mailtjes van de bank of de politie. "Als je minder vaardig bent in digitale zaken, ga dan alsjeblieft niet zelf op linkjes klikken in de mail", waarschuwt Ferry.

Oplichters via de telefoon

Ook via de telefoon proberen criminelen hun slag te slaan. Een veelvoorkomende babbeltruc is een oplichter die zich aan de telefoon voordoet als iemand van de politie of van de bank. Vaak komen oplichters erg geloofwaardig over, maar volgens Ferry kun je ze op een aantal manieren betrappen:

Oplichters bellen altijd met spoed. Een zogenaamde bankmedewerker of politieagent meent dat er per direct actie ondernomen moet worden.

Zeg dat je later wilt terugbellen en vraag het telefoonnummer waarmee ze je nu bellen. Dit nummer kun je vervolgens bij de politie of de bank laten controleren.

Ga nooit in op telefoontjes waarbij de bank beweert dat ze je pinpas op moeten komen halen. Zoals een bankmedewerker die een pinpas op komt halen.

Vraag om hulp aan iemand die je vertrouwt als je er niet uitkomt met een verdachte mail of telefoontje.

Online waarschuwen heeft geen zin

Ondanks de toename in online oplichting, komen criminelen ook nog vaak aan de deur met hun babbeltrucs. Dat was het geval bij de vrouw in Raamsdonksveer. Twee criminelen kwamen aan de deur bij de vrouw die minder mobiel is. Ze liet de twee binnen nadat de mannen haar vertrouwen hadden gewonnen. De dieven doorzochten haar huis en stalen een aantal sieraden.

Elke keer als er slachtoffers vallen door een babbeltruc, waarschuwt de politie uitgebreid voor deze oplichtpraktijken. Toch denkt Ferry dat al dat waarschuwen helaas niet zo goed helpt. "Veel aandacht voor deze oplichters gebeurt vaak online. Dat is nu net waar de kwetsbaarste groep mensen niet vaak komt. "

'Praat met elkaar'

Volgens Ferry zou het helpen als ouderen en slachtoffers met elkaar zouden praten over wat er is gebeurd. "Wanneer mensen zijn opgelicht, durven ze daar uit schaamte vaak niks over te delen. Ze zijn bang om bijvoorbeeld nog de wind van voren te krijgen van hun kinderen." En dat is zonde, vindt Ferry. Hij benadrukt dat wanneer ouderen het met elkaar over deze oplichters hebben, ze minder snel in babbeltrucs zullen trappen.

Een goede plek om deze gesprekken te voeren, zijn volgens Ferry bijvoorbeeld bejaardentehuizen of seniorenverenigingen. Ook is hij sterk voorstander van informatiefolders op deze plekken. "In plaats van digitaal informatie te delen, geef ouderen een folder met tips en waarschuwingen. Dat bereikt ouderen veel beter dan digitaal tips te delen", sluit Ferry af.

