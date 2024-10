112-nieuws: flinke brand • politie vindt cocaïne en munitie in huis

20.34

Er is rond zeven uur vanavond een flinke brand uitgebroken in een huis aan de Kiplinglaan in Eindhoven. Toen de brandweer bij het huis kwam, sloegen de vlammen metershoog uit het dak. Inmiddels is de brand onder controle. Al is de schade enorm.

De brand zou zijn ontstaan in de droger op zolder, schrijft het ED. De vrouw die in het huis woont was op dat moment thuis, samen met haar hond. Zij zijn aan de vlammenzee ontsnapt.