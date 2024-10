112-nieuws: ruzie dreigt uit de hand te lopen • rijverbod automobilist

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

04.49 Brand verwoest stacaravan Op vakantiepark Slot Cranendonck in Soerendonk is afgelopen nacht een stacaravan uitgebrand. Het vuur werd rond halfdrie 's nachts ontdekt door parkgasten. Die sloegen direct alarm. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen metershoog uit de stacaravan. Van de stacaravan bleef weinig over. Lees hier meer. Van de stacaravan in Soerendonk bleef weinig over (foto: WdG/SQ Vision). Hoe de brand in Soerendonk kon uitbreken, wordt onderzocht (foto: WdG/SQ Vision).

23.36 Tijdelijk rijverbod automobilist Een automobilist kreeg gisteravond van agenten van de politie Cranendonck-Heeze-Leende een tijdelijk rijverbod omdat deze in een auto zat terwijl deze veel te veel gedronken had. Mensen die de automobilist in de auto hadden gezien en zagen dat deze niet aanspreekbaar was, hadden de agenten gewaarschuwd. Foto: Instagram politie Cranendonck-Heeze-Leende Foto: Instagram politie Cranendonck-Heeze-Leende