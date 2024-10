Vader en zoon de cel in voor mishandeling met oud en nieuw

Een jongen van 15 uit Sprang-Capelle heeft 8 dagen jeugddetentie gekregen en een taakstraf van 80 uur, omdat hij een 21-jarige man met een koevoet op zijn hoofd geslagen heeft. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag geoordeeld. De vader van de jongen moet tien weken de cel in, omdat hij die 21-jarige man en zijn vriendin te lijf was gegaan na de ruzie met zijn zoon.

Vader Serge van den B. (42) stormde afgelopen oudjaarsnacht naar buiten toen zijn zoon (15) in de problemen was gekomen. Van den B. zag dat zijn zoon in een wurggreep werd gehouden door een 21-jarige man en hij greep direct in.

De ruzie was ontstaan toen de 21-jarige man en zijn vriendin (19) een groepje jongeren wilde passeren, dat bij een vuurton op de kruising stond van de Lijster en de Weegbree in Sprang-Capelle stond.

Meter lange koevoet

De vrouw lukte het met moeite om erdoor te komen, maar haar vriend kreeg ruzie met twee haantjes uit de groep. Terwijl hij met de een woorden had, sloeg de ander hem met een meter lange koevoet op zijn hoofd. Die ging er vervolgens vandoor en de vriendin van de man ging hem achterna.

Ze pakte de koevoet af en gooide die in de bosjes. Iemand ging de vader erbij halen en toen ontstond een nieuwe situatie. Volgens getuigen, en zeker volgens het stel, ging hij als een dolle tekeer.

Hij trok de man van zijn zoon af en schopte en sloeg hem waar hij hem maar raken kon. Ook gooide hij diens vriendin tegen de grond en schopte haar op haar rug. En ook de twee jongens zouden de man nog hebben geschopt.

Psychische klachten

Het jonge stel heeft, bijna tien maanden later, nog flink wat last van de geweldsuitbarsting, zo bleek. De man was flink toegetakeld en had onder meer een gebroken neus. De jonge vrouw heeft vooral psychische klachten aan de oudjaarsnacht overgehouden.

Serge van den B. zelf bleef tijdens de zitting maar benadrukken dat hij alleen een duw heeft gegeven om de 21-jarige man van zijn zoon af te krijgen. Zijn advocaat benadrukte dat vader echt niet als een Neanderthaler erop af is gestormd, maar alleen zichzelf verdedigde.

Veel te hard ingegrepen

Maar, de rechtbank veegde dat verweer van tafel: vader Serge heeft veel te hard ingegrepen. Van den B. is degene die direct is gaan inslaan op de 21-jarige man. Hij heeft daarbij zo buitensporig veel geweld gebruikt dat dit niet kan worden gezien als een noodzakelijke verdediging.

Behalve de celstraf van tien weken krijgt de vader nog eens vier weken cel voorwaardelijk. Ook moet hij worden behandeld voor zijn alcoholverslaving en controles ondergaan op het gebruik van alcohol. Ook moet hij verplicht gaan werken aan zijn agressie.

Zijn 15-jarige zoon krijgt, behalve acht dagen jeugddetentie, 30 dagen celstraf voorwaardelijk en een taakstraf van 80 uur.