Jongen (14) doodgereden, broertje zwaargewond: 5 jaar cel geëist

“Jij had in die kist moeten liggen en jouw vriend had voor altijd zwaar gehandicapt moeten blijven.” Harde woorden, maar ze kwamen dan ook diep uit het hart van de moeder van Johnathan, een jongen van veertien die tijdens Kerst 2022 verongelukte in zijn woonplaats Oss. Jayden, zijn een jaar jongere broertje, liep blijvend letsel op.

Beiden zaten met hun ouders en broertje Taylor in een auto die in de nacht van 25 op 26 december 2022 werd geramd door een andere wagen. De verklaring van de vrouw, die woensdag in de rechtbank in Den Bosch werd afgelegd en door merg en been ging, was gericht aan de man die het ongeval zou hebben veroorzaakt.

Straf geëist wegens roekeloosheid

Deze nu 20-jarige Jens O. uit Berghem zou op het moment van de botsing twee keer zo hard hebben gereden als de maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Hij had verder zeven tot negen keer meer gedronken dan is toegestaan, zeker voor een beginnend bestuurder. Ook negeerde O. een verkeerslicht, dat uit onderzoek meer dan 80 seconden op rood heeft gestaan, en verleende hij geen voorrang.

Meer dan voldoende redenen voor de officier van justitie om vijf jaar gevangenisstraf te eisen voor roekeloosheid. Ook zou hij voor vijf jaar zijn rijbewijs moeten inleveren. De officier nam het de verdachte ook kwalijk dat hij de schuld aanvankelijk in de schoenen wilde schuiven van zijn vriend die bij hem in de wagen zat: "Heel veel erger wordt het niet!".

Het ongeluk gebeurde rond twintig over een ’s nachts op de kruising van de Megensebaan en de Singel 1940-1945. Uit onderzoek is gebleken dat O. op een bepaald moment 164 kilometer per uur aantikte toen hij over de Megensebaan reed. Op het moment van de botsing werd 146 geklokt. De Megenaar had de avond tevoren met zijn gezin kerst gevierd en was daarna naar een soos geweest. Het gezin dat in de andere auto zat, had ook met familie kerst gevierd en was op weg naar huis.

Gevochten voor zijn leven

Op de genoemde kruising werd de wagen waarin het gezin zat in de flank aangereden. Jonathan overleed later op de dag aan zijn verwondingen. Jayden lag enkele dagen in coma en moest voor zijn leven vechten. Hun ouders liepen eveneens verwondingen op.

Allen kampen nog steeds met de lichamelijke en geestelijke gevolgen ervan, bleek uit een even klinische als indringende opsomming van de rechter. Maar ook uit de slachtofferverklaringen, die de moeder en de oma van het gezin en Jayden zelf aflegden. De moeder sprak van ‘de ergste nachtmerrie die je je kunt voorstellen.’

De Megenaar en zijn vriend uit Berghem die bij hem in de wagen zat, raakten ook gewond. O.: “Pijnlijk om te horen wat er door mijn fout is gebeurd. Dit is niet wat je wil. Ik had in die kist moeten liggen en mijn vriend had verminkt moeten zijn.”

'Wilde paniek'

Steef had O. ‘in wilde paniek’ gevraagd of hij hem die nacht naar zijn huis wilde brengen. Er was daar ingebroken en zijn zus was alleen thuis. O. reed als een speer met zijn vriend naar Berghem. Hij wist dat hij teveel had gedronken (‘zes tot zeven glazen bier’), maar hij stond naar zijn zeggen niet stil bij de gevolgen ervan: “Ik heb in een opwelling ja gezegd. Ik wist helemaal niet dat de auto zo hard kon en heb uiteraard geen rekening gehouden met wat er later is gebeurd.”

Eén van de gevolgen is dat Jayden waarschijnlijk altijd dag en nacht zorg nodig zal hebben. Volgens zijn moeder kan hij door het opgelopen letsel alleen maar lachen, maar dat is uiterlijke schijn: “Hij heeft sindsdien niet meer kunnen huilen of boos kúnnen worden en wij hebben nog niet kunnen rouwen.” Jayden beschuldigde O. ervan dat hij alles heeft verpest: “Door jou mis ik mijn broer.”

