Gehavend PSV stunt met gelijkspel tegen PSG in Champions League

PSV heeft verrassend een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen PSG. De Eindhovenaren kwamen in de eerste helft tegen de verhouding in op voorsprong via Noa Lang. De Franse topploeg kwam in de tweede helft nog wel langszij maar wist een gehavend PSV, niet over de knie te leggen. PSV pakt zo het tweede punt van deze Champions League.

Zoals bekend miste PSV veel basiskrachten in Parijs. Maar Peter Bosz had gezegd dat zijn ploeg nog altijd met lef moest gaan spelen. Dat was ook terug te zien in de opstelling want op het middenveld stonden drie aanvallend ingestelde spelers.

Dat leek in de openingsfase niet bepaald goed uit te pakken want PSV gaf enorm veel ruimtes weg en kwam in de eerste twintig minuten een aantal keer goed weg. Ousmane Dembele raakte de lat en Bradley Barcola schoot de bal in kansrijke positie net naast. PSV was gewaarschuwd.

Onverdiende voorsprong

Maar tevens waren er genoeg moment waarop PSV kansrijk kon worden maar het ontbrak aan de eindpass. Maar na een onderschepping van Olivier Boscagli en een snelle pass van Ismael Saibari werd eindelijk de dreigende Noa Lang gevonden. De linksbuiten trok naar binnen en schoot PSV verrassend op voorsprong. Verdiend was dat niet, maar het gaf de Brabanders wel vleugels.

Want in de fase na de openingstreffer leek PSV door te drukken maar wist het de score niet uit te breiden. Aan de andere kant ontsnapten de Eindhovenaren andermaal met een grote kans van Dembele.

Grote kans Guus Til

In de tweede helft viel al vrij snel de verdiende gelijkmaker. Achraf Hakimi schoot van ruime afstand raak door de benen van doelman Walter Benitez. Dat was het moment dat juist de Fransen vleugels gaf. Maar waar ze aanvallend door leken te drukken, was het PSV dat een reuzekans kreeg op de voorsprong.

Guus Til ging alleen op de doelman af en had oog voor de meegelopen Noa Lang. Alleen zijn pass op de aanvaller was niet hard genoeg waardoor een verdediger de bal kon onderscheppen. Het was dé kans voor PSV in de tweede helft.

Bonuspunt

PSG was de dominante ploeg in de tweede helft en op de kans van Guus Til na kwam PSV er nauwelijks meer uit. Maar toch werden de Fransen niet zo gevaarlijk als dat ze in de eerste helft waren en werd een punt steeds realistischer voor de ploeg van Peter Bosz.

In de slotfase werd het nog wel erg spannend voor PSV. Eerst leek PSG een penalty te krijgen maar werd deze beslissing teruggedraaid door de VAR. Niet veel later moest Benitez op de lijn redding brengen op een kopbal van Marquinhos. Maar PSV bleef overeind en houdt zo een knap punt over aan de uitwedstrijd tegen PSG. Een bonuspunt, zeker gezien de personele problemen.