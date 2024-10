PSV pakt punt in Champions League: 'Kun je niet winnen dan niet verliezen'

Een penaltymoment en een bal van de lijn. De blessuretijd bij PSG-PSV was bepaald niet saai en na afloop mocht PSV niet klagen dat het een punt overhield aan deze loodzware uitwedstrijd. PSV kroop door het oog van de naald en dus kon iedereen in het Eindhovense kamp wel leven met een punt.

Peter Bosz vatte na afloop de wedstrijd in één zin samen: "Als je niet kan winnen, moet je zorgen dat je niet verliest." Een bekende uitspraak van Johan Cruijff, maar zeker ook van toepassing op de wedstrijd die PSV dinsdagavond speelde in het Parc des Princes.

Want ondanks dat PSV op voorsprong kwam in de eerste helft, mochten de Brabanders het meest in de handen knijpen met een punt. "We hebben op bepaalde momenten wel een beetje geluk gehad", besefte Bosz. "In de eerste helft kun je ook 3-0 achterstaan. Maar mede doordat wij er een intense wedstrijd van maakte, lieten we zien dat we mee kunnen op dit niveau. Ik zie net als vorig seizoen een stijgende lijn."

En daar had de trainer ook zeker een punt, alleen wist iedereen bij PSV ook dat er niet meer in zat dan een punt. Maar een gelijkspel op bezoek bij een absolute Europese grootmacht is een puike prestatie. "We hebben het geweldig gedaan! Ik ben trots op dit punt", besloot de trainer dan ook zijn persconferentie.