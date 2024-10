Wéér een Bossche bestelbus in brand, nog onbekend of het om dakdekker gaat

Het is weer raak in Den Bosch. In de Orduynenstraat is dinsdagavond een busje uitgebrand. Of het ook om het busje van een dakdekker gaat, wordt nog onderzocht. De wagen is voor sporenonderzoek in beslag genomen door de politie.

Het lijkt haast aan de orde van de dag in Den Bosch: explosies bij huizen of bestelbussen van dakdekkers, meestal gepleegd met zwaar vuurwerk.

De telling van Omroep Brabant begint met een ontploffing bij een huis aan de Willem Barentzstraat, medio juli van dit jaar. Maar in de maanden die volgen, lijkt het aantal aanslagen bijna exponentieel toe te nemen. Want gaat het in augustus (5) en september (3) al vaker mis, in oktober is het al helemaal schering en inslag. De teller staat deze maand al op 9 aanslagen, waarvan dus 4 in de afgelopen week. In totaal gaat het dus al om 18 explosies. Mogelijk was dit nummer 19.

Gerommel in dakdekkersland

Wat er precies speelt in de dakdekkerswereld blijft vooralsnog wat gissen. Maar dat het er rommelt, is een understatement. Het zou er in ieder geval mee te maken hebben, dat het een nogal lucratieve business is.

Eerder deed dakdekker Ali Katkay (36) zijn verhaal aan Omroep Brabant, namens zes bedrijven uit de branche. Volgens hem levert een goede maand al gauw zo'n 20.000 euro op. Mits je genoeg klussen binnenhaalt. En daar wringt de schoen. Want door de moordende concurrentie, zouden sommige partijen zich blijkbaar genoodzaakt zien om concurrenten uit te schakelen.

