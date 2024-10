Dakdekkersoorlog naar absoluut kookpunt: dit is wat er speelt

Den Bosch gaat de afgelopen weken gebukt onder een reeks explosies, die voorlopig maar niet lijkt te stoppen. Integendeel: alleen al de afgelopen week vonden er vier explosies plaats in de stad, allemaal gericht op ondernemers uit de dakdekkerswereld. En daarmee lijkt die 'dakdekkersoorlog' alleen maar verder te ontsporen. Wat speelt er precies? Vijf belangrijke vragen.

Wat speelt er op de achtergrond? Wat er precies speelt in de dakdekkerswereld blijft vooralsnog wat gissen. Maar dat het er rommelt, is een understatement. Het zou er in ieder geval mee te maken hebben, dat het een nogal lucratieve business is.

De telling van Omroep Brabant begint met een ontploffing bij een huis aan de Willem Barentzstraat, medio juli van dit jaar. Maar in de maanden die volgen, lijkt het aantal aanslagen bijna exponentieel toe te nemen. Want gaat het in augustus (5) en september (3) al vaker mis, in oktober is het al helemaal schering en inslag. De teller staat deze maand al op 9 aanslagen, waarvan dus 4 in de afgelopen week. In totaal gaat het dus al om 18 explosies.

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd? Het lijkt haast aan de orde van de dag in Den Bosch: explosies bij huizen of bestelbussen van dakdekkers, meestal gepleegd met zwaar vuurwerk.

Hoe groot is het probleem?

Daarvoor gaan we even terug naar die 'moordende concurrentie'. Want er zijn nogal wat kapers op de kust in de Bossche dakdekkerswereld. Zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel, dat er in Den Bosch liefst 360 dakdekbedrijven staan ingeschreven.

Voor de goede orde: dat waren er begin 2019 nog 'maar' 52. Het is ook bijna drie keer zoveel als in Eindhoven (136) en Tilburg (106). En dat is waarschijnlijk nog niet eens het volledige getal. Zo zijn er ook 'specialisten in dakreparaties' die staan ingeschreven als klusbedrijf.

Wat kan de politie?

Vooralsnog blijkt het voor de politie lastig om grip te krijgen op de situatie. Na berichtgeving van Omroep Brabant wilde de politie eerder al wel bevestigen dat voornamelijk dakdekkers het doelwit zijn van de aanslagen. En ook de politie ziet dat de frequentie van de aanslagen alleen maar verder toeneemt. "We proberen er een vinger achter te krijgen maar het is een lastig verhaal. Mensen die iets willen zeggen, moeten zich melden, dat kan ook anoniem."

En ook burgemeester Mikkers sprak zijn zorgen uit, al wilde hij het niet hebben over een 'dakdekkersoorlog'. "Het zou vreemd zijn als we niet kijken naar eventuele verbanden, maar op dit moment is het niet zo dat we alles aan elkaar knopen. Alle incidenten onderzoeken we los van elkaar. De explosies zorgen voor onrust. Het doet veel met het veiligheidsgevoel van mensen. Een explosie in jouw buurt is natuurlijk verschrikkelijk."

De politie en burgemeester Mikkers spreken niet over een 'dakdekkersoorlog'

Hoe nu verder?

Dat is de grote vraag. Afgelopen week lijkt de strijd in de dakdekkerswereld tot het kookpunt gestegen en dus lijkt de kans klein dat het hierbij blijft. Voor ongeruste inwoners lijkt er één klein lichtpuntje. Vooral in de drogere zomermaanden is het aantal klussen op het dak schaars. Nu de nattere periode in aantocht is, zou daarmee de concurrentie én dus strijd dus kunnen doven. Al is het maar voor even.

Op de kaart hieronder zie je op welke plekken in de Den Bosch aanslagen zijn gepleegd. Zie je de kaart niet goed? Tik dan hier.