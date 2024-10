Dakdekkersoorlog: politie krijgt moeilijk grip op golf aan explosies

Het is een ‘lastig verhaal’ om grip te krijgen op de vele explosies van de afgelopen maanden in Den Bosch. Dat zegt de politie donderdag nadat er woensdagnacht opnieuw twee explosieven ontploften in de stad. Bronnen melden aan Omroep Brabant dat ook deze twee ontploffingen te maken hebben met de al maanden durende dakdekkersoorlog.

Zowel de politie als de burgemeester Mikkers is voorzichtig met uitspraken over een link tussen al die explosies. Van een 'dakdekkersoorlog' willen ze zeker niet spreken. "Het zou vreemd zijn als we niet kijken naar eventuele verbanden, maar op dit moment is het niet zo dat we alles aan elkaar knopen. Alle incidenten onderzoeken we los van elkaar", zegt politiewoordvoerder Dion Luijten.

De reeks explosies is voor de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de burgemeester reden dagelijks contact te hebben. "Specifiek over deze zaken", benadrukt burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch. "De explosies zorgen voor onrust. Het doet veel met het veiligheidsgevoel van mensen. Een explosie in jouw buurt is natuurlijk verschrikkelijk."

In geen enkele zaak is iemand opgepakt. "Vaak is het zo dat een explosief wordt gegooid of neergelegd, dan is de dader er al vandoor", zegt politiewoordvoerder Luijten. "Op dit moment zijn we vol in onderzoek, maar aanhoudingen hebben we nog niet kunnen doen."

De extreme vormen van het geweld vallen ook de politie op. "We maken ons zorgen dat met dit soort geweld door mensen een punt gemaakt moet worden. We zien dat steeds vaker", zegt Luijten.

Voor de buurten waar een explosief is afgegaan, wordt steeds nazorg geregeld. De gemeente voert gesprekken met buurtbewoners. "Mensen moeten zo snel mogelijk het veiligheidsgevoel terugkrijgen", vindt Mikkers.

Een doorbraak in het onderzoek naar de explosies laat voorlopig dus nog op zich wachten. "Voorkomen is erg lastig. Je weet niet waar en op welk moment er iets gaat gebeuren. Maar dat is in z’n algemeenheid zo", zegt de politiewoordvoerder.