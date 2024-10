Huis voor een prikkie te huur, wel met risico op schimmel: 'Hondsbrutaal'

Schimmel was de reden dat de vorige bewoner wegging. Toch staat een huis in de Kerkstraat in Etten-Leur weer te huur, voor slechts honderd euro per maand. De schimmel wordt weggehaald, maar het optrekkend vochtprobleem wordt niet aangepakt. Tot de sloopkogel erin gaat is een anti-kraker welkom. "Dit is hondsbrutaal. Een nette woning schrijven ze dan", zegt oud-bewoner Angelica Farla stomverbaasd.

"Ik zit vol afschuw. Hoe durf je daar iemand in te zetten voor honderd euro! Je moet mensen geld geven om daar te wonen", zegt ze, zichtbaar emotioneel. "De schimmel zit er nog gewoon", zegt Angelica. Op basis van de foto's denkt ze dat er weinig tot niks veranderd is. "Het is sneu voor degene die daar gaat wonen. Ik heb het daar nu al mee te doen."

'Mooie woning' Een van die gezinswoningen uit de jaren '60 staat nu te huur. In de woonkamer is een schimmelvlek te zien op de foto's. De plinten in de woonkamer lijken verrot. Ook bovenin de keuken is een rare vlek te zien.

Niet alleen zij, maar ook haar buren in de Kerkstraat hadden al tijden last van schimmel. De bewoners van de sociale huurhuizen hingen begin dit jaar spandoeken op en Angelica gooide haar beschimmelde matras in de voortuin. Angelica en de bewoners van twee huizen naast haar zijn inmiddels verhuisd. Drie huizen staan nu dus leeg.

Woningnood

"De woningnood is extreem groot", verklaart vestigingsmanager Corina Pistorius van woningcorporatie Alwel de keuze voor verhuur. "We willen de huizen niet te lang leeg laten staan. Dan heb je het risico dat er vandalen intrekken, dat is niet goed voor de buurt." Ook zijn er volgens haar genoeg mensen zonder dak boven hun hoofd.

"We leggen vooraf uit wat er met het huis aan de hand is", vervolgt Pistorius. Waarom het woord schimmel dan niet in de advertentie staat en wel de beschrijving 'nette woning'? Pistorius: "Het is toch ook een nette woning? Ik zie alleen die vlek in de woonkamer."

"We halen alle schimmel weg", benadrukt ze. Toch wordt het vochtprobleem niet structureel aangepakt. "We doen geen grote verbouwingen, het is een sloophuis. We gaan het huis niet helemaal strippen." Ook denkt ze dat het anders is als er één persoon in gaat wonen in plaats van een gezin en ze denkt dat er met ventilatie en verwarming nog wat te winnen is.

Lage prijs

Of je als woningcorporatie nu gezondheidsproblemen faciliteert door dit te verhuren aan vermoedelijk kwetsbare mensen? "Dat zijn grote woorden voor wat ik op de foto zie. Het is echt een afweging die mensen zelf moeten maken." Ze benadrukt ook de lage prijs, honderd euro exclusief gas, water en elektra.

Volgens Angelica is er binnen de kortste keren weer schimmel in het huis door optrekkend vocht. "Die vloer staat helemaal bol hoor. Dat is echt smerig. Bah!"

Het huis wordt beheerd door vastgoedbeheerder Gapph. Een woordvoerder laat in een schriftelijke reactie weten: "Ook al is de woonsituatie tijdelijk, we vinden het belangrijk dat bewoners er een fijn en veilig thuis hebben. Als er dusdanig schimmel in een woning aanwezig is dat dit een risico voor de gezondheid vormt, dan nemen wij een woning niet in beheer voordat er gepaste maatregelen zijn genomen."

Of de twee andere huizen ook verhuurd gaan worden, kon Alwel nog niet zeggen.

