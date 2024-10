'Super creepy' geluid in dit straatje jaagt mensen stuipen op het lijf

Een huiveringwekkend geluid in het centrum van Eindhoven jaagt voorbijgangers al enige tijd de stuipen op het lijf. Maar wat is het? Met Halloween voor de deur wordt de fantasie van de Eindhovenaren uitermate geprikkeld. Is het een schreeuwende vrouw in nood? Een huilend kind? Een jankende hond? We namen een kijkje en ontdekten hoe het zit.

Wie wel eens door de Lardinoisstraat loopt, het smalle straatje bij het Beursgebouw in Eindhoven, heeft het misschien ook wel gehoord. Een angstaanjagend geluid dat zich steeds herhaalt. 's Avonds, als de mensen zijn gaan slapen en het stil is op straat, hoor je het nog beter. Vanuit elke hoek klinkt het weer iets anders, de ene keer hard, de andere keer weer wat zachter. Moeten we ons zorgen maken?