Plan voor hoogspanningsverbinding moet worden aangepast na bezwaren

Bijna alle bezwaren tegen het plan voor een hoogspanningsverbinding van Tilburg naar het Zeeuwse Rilland zijn ongegrond. Dat heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. Bijna vijftig particulieren, bedrijven en organisaties waren het niet eens met het plan, genaamd 'Zuid-West 380 kV Oost'. Twee bezwaarmakers hebben wel gelijk gekregen. Het plan voor de elektriciteitsverbinding moet daarom deels worden aangepast.

De verbinding tussen Tilburg en Rilland gaat via Oosterhout, Zevenbergen, Roosendaal en Bergen op Zoom en moet ervoor zorgen dat er in de toekomst ook genoeg elektriciteit kan worden geleverd. Het plan is van de ministers van Klimaat en Groene Groei en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Niet iedereen is het eens met dat plan. Ruim vijftig bezwaarmakers gingen in beroep. Ze maken zich onder meer zorgen om de gezondheid, de natuur en schade voor ondernemers. Bewoners zouden ook niet willen dat de hoogspanningskabels in hun achtertuin worden aangelegd. Bijna alle bezwaren zijn dus niet gegrond, oordeelt de Raad van State.