Niet vals maar lief: theatervrienden eren jubilerende Albert Verlinde

Als showbizzjournalist kreeg Albert Verlinde uit Cromvoirt de weinig vleiende bijnaam ‘Kwalbert Verlinke’. Maar van dat sentiment was geen spoor te bekennen dinsdagavond in de Verkadefabriek in Den Bosch. Meer dan honderd familieleden, vrienden en collega’s uit het theatervak zaten klaar om hem te verrassen. Want Albert is 25 jaar musicalproducent.

Iets voor zeven uur is de zaal donker, de gasten zijn doodstil. Als een nietsvermoedende Albert is binnengelopen, springt het licht aan en barst er een oorverdovend applaus los. Het stralende middelpunt is totaal verrast: “Ik had echt geen idee. Ik schoot meteen vol”, zegt hij later beduusd.

“Onno is echt niet te vertrouwen.”

Zijn man Onno Hoes had hem verteld dat hij een intiem dinertje zou hebben met zijn familie. “Onno is echt niet te vertrouwen. Pas toen we hier binnenkwamen, voelde ik dat er iets zou gaan gebeuren.” Het wordt een avond vol toespraken en muziek. Operavedette Francis van Broekhuizen speelde Moeder Overste in Alberts versie van ‘The Sound of Music’ en zingt ‘Climb every mountain’. Maar ook het Cromvoirts Orkest is van de partij en speelt ‘Lang zal hij leven’. De gasten zitten tijdens het diner aan grote ronde tafels. Aan de tafel van Albert zit naast hem uiteraard Onno, maar aan zijn linkerkant zit kluchtenkoning Jon van Eerd: “Ik maakte al producties bij Albert toen hij nog maar net begon. Iedereen heeft ’t altijd over Joop van den Ende. Maar Albert is toch wel de grote tweede. Wat zeg ik: de grote buurman. Hij steekt echt z’n nek uit met grote projecten. Hij is een kenner en een veelvraat. Hij houdt ervan.” Even verderop zit musicallegende Pia Douwes. Ook voor haar betekent Verlinde veel: “We gaan zó ver terug. We kennen elkaar al sinds hij auditie deed voor een tv-programma en ik degene was die hij moest interviewen. Albert straalt warmte uit, er zit een persoonlijke noot bij.”

“We spraken zo gepassioneerd over wat we wilden in het leven.”

Van iedereen in de zaal kent zijn man Onno, met wie hij meer dan 30 jaar samen is, hem het allerbest. In een persoonlijke toespraak herinnert hij zich de eerste gesprekken die hij met Albert had: “We spraken zo gepassioneerd over wat we wilden in het leven. Het ging niet zo over verliefd zijn of hoe je je leven samen gaat opbouwen. Het ging over hoe we met ons vak bezig waren. Dat zat zo diep van binnen. Dat was wat ons dreef en wat ons tot de dag van vandaag samenbrengt.”

Albert omhelst zijn man Onno Hoes (foto: Omroep Brabant).