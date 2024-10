Oproep zorgt voor duizend kleurrijke kaartjes voor zieke Esther

Een oproep op TikTok heeft gezorgd voor een zee van kaartjes voor de ernstig zieke Esther Kock-Artz uit Cuijk. Vanuit Nederland, en zelfs België, schreven bijna duizend mensen Esther een kaartje om haar een hart onder de riem te steken. Esther is ernstig ziek en heeft niet meer lang te leven. Daarom plaatste dochter Renske de oproep op TikTok om haar moeder te verrassen met een kaartje. En met succes.

Toen de eerste lading kaartjes binnenkwam, keek Esther verbaasd naar Renske en haar vader. "Ze kreeg tranen in haar ogen van geluk. Ze was aangenaam verrast. Ik heb haar toen de TikTok laten zien en uitgelegd wat ik had gedaan", vertelt Renske. "Nog steeds komen er iedere dag mega veel kaarten binnen. Het blijft maar gaan." "We hebben veel kaarten gekregen van vrienden en kennissen, maar ook van mensen uit Friesland en België. Het is zó fijn om te zien dat iedereen ons een hart onder de riem wil steken", zegt Renske.

"We zien mama weer zoals we haar altijd gekend hebben."

De gezondheid van Esther gaat de laatste weken achteruit. Het lukt haar daardoor niet meer om alle kaartjes te lezen. Renske leest samen met haar vader de kaarten voor aan haar moeder: "We proberen ze allemaal te lezen. De mooiste en bijzonderste lezen we voor aan mama. Het doet ons heel veel. Mama krijgt weer een lach op haar gezicht. We zien haar weer zoals we haar altijd gekend hebben." Op de kaartjes staan soms korte, lieve berichtjes voor Esther, sommige zijn gericht aan het hele gezin. "Ook staan er soms hele levensverhalen op de kaartjes. Zo kregen we er een van een meisje van vijftien die haar moeder verloren is aan kanker. Ze vertelde hoe het voor haar was, en dat ze ons begrijpt. Ze heeft haar nummer achtergelaten, zodat we haar kunnen bellen als we dat willen. We voelen ons gehoord", zegt Renske.

