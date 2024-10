Vader cel in voor naaktfoto zoontje: 'Tante moet pieletje komen wrijven'

De 58-jarige Harry B. uit Oosterhout heeft vijftien dagen celstraf gekregen en een taakstraf van vijftig uur van de rechtbank in Breda, omdat hij een naaktfoto van zijn acht weken oude zoontje verstuurde met een gekke tekst. Ook stuurde hij een dickpic naar een meisje van 14 jaar.

Volgens de rechtbank is het volstrekt ongeloofwaardig dat iemand anders die foto naar het meisje zou hebben gestuurd. Uit de WhatsApp-chatgeschiedenis tussen Harry en het meisje bleek dat zij in de periode van 3 december 2021 tot 16 januari 2022 onafgebroken berichten naar elkaar hebben gestuurd of telefonisch contact met elkaar hebben gehad.

In eerste instantie zei hij de penis op de foto niet eens te herkennen. "Dat is niet mijn piemel. Ik kan 'm niet thuisbrengen." Zijn ex-vrouw zag echter wel dat het zijn intieme deel was. "Dat is de penis van Harry. Ik herken zijn hand, zijn penis, ons toilet", zei ze emotioneel tegen de politie.

Daarin wordt veel gesproken over het houden van elkaar, het maken van kinderen, het versturen van foto’s en een voorstel om seks te hebben. Het sturen van de dickpic via TikTok, met de tekst ‘Deze is voor jou schat en voor in je lekkere…’ past bij die chatberichten. Dat een andere persoon dan Harry al deze berichten heeft gestuurd, vindt de rechtbank een raar verhaal.

Harry werd niet veroordeeld voor twee seksueel getinte foto's van de vierjarige dochter van zijn ex-vrouw. Het meisje was daarop te zien in een onderbroekje met hartjes. Maar omdat justitie hem naaktfoto’s ten laste had gelegd en dat niet overeenkomt met de daadwerkelijke foto’s, wordt hij daarvan vrijgesproken.

De zaak tegen Harry begon te rollen toen de moeder van het 14-jarige meisje aangifte deed van seksueel misbruik tegen haar dochter. Maar hier was uiteindelijk onvoldoende bewijs voor om een strafzaak te beginnen.

Harry zat al zes weken in de cel in Duitsland, in afwachting van zijn overlevering aan Nederland. Hij hoeft daarom niet terug de cel in. Hij kreeg van de rechtbank nog wel 60 dagen voorwaardelijk opgelegd, die hij moet uitzitten als hij nog eens in de fout gaat.