Dit gaat er veranderen tijdens carnaval in Oeteldonk

Extra podia, feesten op straat en de inzet van gebiedscoördinatoren: er gaan een paar dingen veranderen tijdens carnaval 2025 in Oeteldonk. Er komen steeds meer carnavalsvierders naar Den Bosch en om de drukte te beheersen, worden er nieuwe maatregelen genomen. De gemeente hoopt zo ook de tradities te kunnen behouden en overlast voor bewoners en ondernemers te minimaliseren.

Een goed verlopen experiment dit jaar was het buitencarnaval in de Uilenburg in de Bossche binnenstad. Waar andere kroegen de carnavalsvierders binnen of in een aanbouw moesten ontvangen, kon dat in de Uilenburg gewoon op straat. Voorheen draaide elke kroeg zijn eigen muziek, maar in dit gebied was één soort carnavalsmuziek te horen, op een lager geluidsniveau. Zodat er minder geluidsoverlast is voor omwonenden.

Andere ondernemers in horecagebieden zoals de Karrenstraat en het Minderbroedersplein willen ook de mogelijkheid om carnaval buiten, vóór de kroeg, te vieren. Zo kunnen ze meer bezoekers ontvangen. Maar hiervoor moeten eerst strenge regels worden opgesteld en de initiatiefnemers moeten evenementenvergunningen aanvragen.



Extra podia

Oeteldonk wordt steeds drukker. Om ervoor te zorgen dat het feest toegankelijk en leuk blijft voor iedereen, zonder dat de drukte en overlast te veel problemen veroorzaken, is een adviesgroep voor carnaval in het leven geroepen. Op hun advies werden tijdens carnaval dit jaar op verschillende plekken in de stad al extra podia neergezet. Met als doel de bezoekers beter te verspreiden over de stad.



Een ander voordeel van de extra podia is dat de Oeteldonkse muziekclubkes meer ruimte krijgen om op te treden tijdens carnaval. Want daar was in de vaak overvolle kroegen geen ruimte voor. Tijdens carnaval volgend jaar komen er weer een tiental podia te staan. Waar precies is nog niet duidelijk. Want tijdens het experiment dit jaar bleek ook dat sommige plekken toch niet geschikt waren.



Gebiedscoördinatoren

Ook komen er twee zogenoemde gebiedscoördinatoren. Dat zijn aangewezen personen, bijvoorbeeld een horeca-ondernemer, die helpen om de communicatie tussen verschillende groepen zoals ondernemers, bewoners en feestvierders te verbeteren.



De gebiedscoördinatoren zijn zichtbaar aanwezig tijdens carnaval, zodat zij problemen snel kunnen oplossen. Denk bijvoorbeeld aan wildplassen, ‘mensen die vieze dingen doen’, zoals de gemeente het formuleert, of bewoners die niet naar huis kunnen omdat ze wonen in het horecagebied dat is afgesloten vanwege de drukte.



Maar ze gaan ook vooraf met de omgeving in gesprek om problemen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het neerzetten van extra openbare wc’s of bandjes voor mensen die in het horecagebied wonen, zodat ze zonder problemen naar huis kunnen.



Geluidsbeperking

Een van de meest succesvolle experimenten afgelopen carnaval was de geluidsbeperking op straat. Door overal het volume te verlagen, kon er op meer plekken muziek worden gedraaid zonder dat dat voor extra overlast zorgde. Deze regels worden in de hele stad ook tijdens de komende carnaval toegepast.

Sneller opbouwen en afbreken

Het aantal dagen waarop in Oeteldonk carnaval wordt gevierd is sinds een aantal jaar verdubbeld van drie naar zes. Vooral winkeliers hebben daar last van, want dat betekent minder verkoop. Daarom hebben de ondernemers onderling afgesproken dat er geen nieuwe evenementen bijkomen op donderdag.

Daarnaast moeten podia en andere zaken voor carnaval sneller worden opgebouwd en weer afgebroken. Dit om overlast en omzetverlies voor bezoekers, inwoners en ondernemers te beperken. En over omzetverlies gesproken. Om ervoor te zorgen dat winkels minder omzetverlies hebben, wordt tijdens carnaval volgend jaar voor het eerst raamverkoop van eten en spullen toegestaan.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Prins Oeteldonk stopt per direct: opvolger mag geen 'populaire paljas' zijn