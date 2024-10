Brand gesticht bij appartement waar moeder en kind slapen: 4 jaar cel

Een Poolse man (27) die begin vorig jaar brand stichtte bij een appartement aan het Biarritzplein in Eindhoven is woensdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot vier jaar cel. De man stichtte de brand door meerdere molotovcocktails op het balkon van het appartement te gooien. Op dat moment lagen een vrouw en haar kind op de bank te slapen. De twee weten de vlammenzee op tijd te ontvluchten.

Behalve de celstraf legde de rechter de man een contactverbod op van 5 jaar. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 38.000 euro betalen.

In de nacht van 14 januari 2023 gooit Pavel C. samen met een andere man een aantal brandende molotovcocktails naar het balkon van een appartement aan het Biarritzplein in Eindhoven. Binnen liggen een vrouw en haar 2-jarige zoontje op de bank te slapen. Eerder die avond hadden de mannen al een bierflesje door het slaapkamerraam gegooid. Al snel na het gooien van de molotovcocktails staat het appartement in lichterlaaie. De vrouw weet de vlammenzee samen met haar kind te ontvluchten.

Sociale media

Voor de rechter was er weinig twijfel over de schuld van Pavel C.. Op camerabeelden is te zien hoe hij de brand sticht. Ook postte hij op sociale media over zijn daad. "Een hoer heb ik afgebrand... Ik heb haar afgemaakt, laat de hoer verbranden", schreef hij onder meer. Drie dagen eerder zouden de mannen in de woning hebben overnacht. Daarna zouden Pavel en de vrouw online ruzie hebben gehad.

Laffe daad

De rechter tilt zwaar aan de heftigheid van het incident. "Mede gelet op de zeer jeugdige leeftijd van het zoontje gaat het om een laffe en gewetenloze daad. De verdachte heeft met zijn handelen de slachtoffers enorm leed aangedaan en het incident was voor hen een traumatische gebeurtenis. De rechtbank rekent verdachte dit alles zwaar aan", staat er in het vonnis.

Volgens de rechter moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat de man opnieuw zal proberen om de vrouw en haar kind iets aan te doen. Als Pavel C. het contactverbod schendt, moet hij daarom elke keer zeven dagen de cel in.

Verdachte afwezig

Tijdens het proces schitterde de Pool door afwezigheid. Hij was tijdens de zaak niet aanwezig en wilde nooit toelichting geven aan de politie. Zijn advocate pleitte voor vrijspraak.

De straf van 4 jaar cel is lager dan de eis van de officier van justitie. Die wilde dat de man 6 jaar de cel in zou gaan.