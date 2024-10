Filmmaker Roel Reiné snapt het niet: 'Mijn kop moet er altijd af'

Filmregisseur Roel Reiné uit Eindhoven werkt aan een nieuwe Nederlandse speelfilm. Dit keer geen historisch drama zoals ‘Michiel de Ruyter’ of ‘Redbad’ maar zoals hij zelf zegt 'een spectaculaire racefilm, bestemd voor de internationale markt'. Reiné is succesvol in Hollywood. Deze maand levert hij zijn 28e speelfilm af. “Maar in Nederland gaat mijn kop er telkens af en daar word ik wel depressief van.” Dat vertelt hij woensdag in het TV-programma ‘KRAAK. Vraagt Door’ van Omroep Brabant.

Zo is Reiné nog steeds boos over de ontvangst in Nederland van zijn film 'De Vuurlinie' over de Bossche militair Marco Kroon. "Het ging er steeds over of iemand als Marco Kroon wel een film verdient. Het ging nooit echt over de film, dat zit me nog steeds ontzettend dwars.”

Hij staat nu al twintig jaar met één been in Amerika en het andere in Nederland. “Wat me opvalt is dat mensen in Nederland zoeken naar: wat is niet goed aan jou. In Amerika kijken ze juist naar wat ze gaaf vinden.” Het is volgens hem de reden dat Nederland in de internationale filmwereld weinig voorstelt. “Alles wat anders is wordt met de grond gelijk gemaakt.”

Zijn carrière begon mooi, met een gouden kalf voor de beste regie voor zijn debuutfilm ‘The Delivery’. Maar op dat moment gebeurde er ook iets dat hem tot op de dag van vandaag pijn doet: “Er was een collega-regisseur die keihard 'boe' riep toen ik de prijs in ontvangst nam en ik weet wie het was.” Hij vertelt hoe die collega tien jaar later bij Reiné in Hollywood op de koffie kwam om hulp te vragen bij het van de grond krijgen van een film in Amerika. “Ik heb natuurlijk 'nee' gezegd.”