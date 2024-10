Waarschuwingsschoten gelost bij verkeersruzie op A2, automobilist bedreigd

De politie heeft woensdagmiddag waarschuwingsschoten gelost op de snelweg A2 bij Best-West. Agenten waren daar na meerdere meldingen over een verkeersruzie. De bestuurder van een auto vertoonde volgens getuigen asociaal rijgedrag. Ook werd er door hem en twee andere mannen in zijn auto gedreigd met een vuurwapen of iets dat daar op leek.

De drie mannen zijn opgepakt. Ze zouden het mogelijke vuurwapen hebben gericht op een andere automobilist. Het drietal is meegenomen naar het politiebureau. Waar de ruzie precies over ging, is niet duidelijk.

Foto: SQ Vision Mediaprodukties.