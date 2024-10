Man met tienduizenden euro's aan drugs op zak verstopt zich in tuin

Agenten hebben afgelopen maandag in Helmond een man opgepakt met een enorme hoeveelheid cocaïne en hennep op zak. De drugs hebben een straatwaarde die ligt tussen de 20.000 en 25.000 euro, zo maakte de politie woensdag bekend.

De man zat bij het Barentzpark in Helmond in een geparkeerde auto, toen de politie hem wilde controleren. Toen hij de agenten in het oog kreeg, ging hij ervandoor. Na een korte zoektocht kon hij worden opgepakt in een tuin in de buurt van het aprk.

De verdachte zit voorlopig vast voor de handel in drugs.

Na de aanhouding van de verdachte is er in nog twee huizen gecontroleerd op verdovende middelen. Het is niet duidelijk of hier ook iets is gevonden.