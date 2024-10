Vrouw (73) komt om na brandstichting in woonwagen: 20 jaar cel geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van twintig jaar tegen Raymon V. (47). De man bekende woensdag in de rechtbank in Breda dat hij op 26 maart vorig jaar brand heeft gesticht in een woonwagen aan de Calandweg in Bergen op Zoom. Als gevolg van de brand kwam een 73-jarige vrouw om het leven, zij was de moeder van zijn ex-partner.

Jerrycan vol benzine V. vertelde met een jerrycan vol benzine naar de woonwagen te zijn gereden om daar brand te stichten. Hij nam volgens het OM ook een loden pijp en twee messen mee en was onder invloed van alcohol en speed. "De verdachte heeft een onmenselijke ravage veroorzaakt bij de slachtoffers", zei de officier van justitie. Ze noemde het een 'gruwelijk beeld' dat de 73-jarige vrouw in brand stond.

V. was naar eigen zeggen erg emotioneel om een conflict met zijn ex over de omgang met zijn dochter. "Ik ben naar binnen gegaan, en riep 'iedereen eruit, iedereen weg'", vertelde V. de rechters.

Hij goot benzine over de vloer en raakte in gevecht met de vriend van zijn ex. Ze vielen allebei in de benzine, waarop V. kans zag een aansteker te pakken en de brand te stichten. Hij zegt niet over de levensbedreigende risico's te hebben nagedacht.

Dochter van Raymon V. aan het woord

"Hij heeft ons leven verwoest en onze dochter een trauma gegeven voor de rest van haar leven", liet de ex-partner van V. in haar slachtofferverklaring weten.

Ook zijn dochter nam het woord: "Mijn oma was er altijd op alle belangrijke momenten in mijn leven. Dat kan nu niet meer en dat heeft Raymon gedaan, mijn eigen vader. Hij zei dat hij van me houdt, maar achter mijn rug om wilde hij mij dood hebben. Hij is gewoon een monster dat mijn leven heeft verpest. Dit vergeef en vergeet ik nooit meer."

Stoornis en verslavingen

V. heeft onder meer een borderline-persoonlijkheidsstoornis en kampt met verslavingen. Het OM acht hem verminderd toerekeningsvatbaar en wil dat de rechtbank hem naast de celstraf een maatregel oplegt waarmee hij onder toezicht blijft staan na afloop van zijn gevangenisstraf.

De rechtbank doet op 26 november uitspraak.