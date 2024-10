Jonge vrouw in rolstoel botst op stilstaande vrachtauto

Een jonge vrouw in een rolstoel is woensdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Haestrechtstraat in Kaatsheuvel. Het slachtoffer botste rond drie uur op een fietspad tegen een stilstaande vrachtwagen. Ze is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De vrachtwagen stond geparkeerd omdat de chauffeur met spoed onderweg was naar een medisch incident met een familielid. Bij terugkomst wilde hij het voertuig veilig verplaatsen, maar op dat moment was het slachtoffer al op de vrachtauto gebotst. Omstanders schoten direct te hulp. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar deze is niet geland. De politie heeft de vrachtwagenchauffeur een boete gegeven voor het foutief parkeren op het fietspad. De vader van het slachtoffer haalde haar rolstoel op.