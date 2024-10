Gedetineerden PI Vught spelen weer even samen met hun kinderen

In de PI in Vught kunnen gedetineerden en hun kinderen weer even samen spelen tijdens een herfstkamp. Dat wordt deze week georganiseerd vanwege de herfstvakantie. Op deze manier wil de inrichting de band tussen de kinderen en hun vaders bevorderen.

Anouk Lambregts & Dtv Nieuws Geschreven door

Spelende kinderen op de binnenplaats van de Vughtse gevangenis, het is een bijzonder gezicht. Tijdens de herfstvakantie zijn de kinderen drie dagen lang weer even met hun vader tijdens het kamp dat voor de vijfde keer wordt georganiseerd, dat schrijft Dtv Nieuws. Tijdens het kamp wordt er gesport, gespeeld, gebakken, gegeten en ontspannen.

"Het moeilijkste vind ik dat ik er thuis niet voor ze ben."