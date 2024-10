Explosie bij café in Grave, ook schade aan omliggende panden

Bij café 'Ons Café' aan de Hamstraat in Grave is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief afgegaan. De voordeur van het pand is fors beschadigd. Ook omliggende panden hebben schade opgelopen door de explosie.

In de straat in de binnenstad van Grave liggen veel monumentale panden. Het Team Explosieven Verkenning en Forensische Opsporing zijn bij het café voor onderzoek. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien zich te melden. Ook wordt gezocht naar camerabeelden.

Foto: SQ Vision Mediaprodukties.

Foto: SQ Vision Mediaprodukties.