Automobilist gewond na botsing tegen boom

Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt nadat de bestuurder tegen een boom reed in Erp. Het ongeluk gebeurde net na een bocht aan de Boerdonksedijk.

De automobilist is vermoedelijk uit de bocht gevlogen, raakte de boom en kwam vervolgens tot stilstand tegen een hek voor een huis. De auto vloog door de klap in brand. Bij het ongeval waren voor zover bekend geen andere weggebruikers betrokken. De bestuurder, waarvan niet duidelijk is of het een man of een vrouw is, raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De boom ging volledig om en is uiteindelijk door de brandweer opgeruimd. De straat werd tijdelijk afgesloten.

Foto: Kevin Kanters / SQ Vision