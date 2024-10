Miljoenenbesparing en locatie dicht, maar Ebusco wil nog verder na debacle

Ondanks een verloren cruciale rechtszaak, heeft bussenbouwer Ebusco uit Deurne donderdagochtend haar plannen voor de toekomst bekendgemaakt. De bussenbouwer wil het roer omgooien en kondigt een scala aan bezuinigingsmaatregelen aan. Zo worden de twee locaties in Deurne en Venray gecombineerd tot één locatie, maar het bedrijf zegt niet waar die locatie dan moet komen en wat de gevolgen zijn voor het personeel. In juni werkten er nog 770 mensen.

Ebusco zit in een slechte financiële positie. Het bedrijf moet nog allerlei rekeningen betalen met een totaalbedrag van 33 miljoen euro. Daarnaast moet het bedrijf ook boetes betalen, omdat het te laat heeft geleverd. Én het bedrijf heeft achterstanden bij de belastingdienst. Het bedrijf zegt actief in gesprek te zijn met de ‘kritische’ schuldeisers om tot bijvoorbeeld een betalingsplan te komen.

De aandeelhouders van het bedrijf, dat in 2021 naar de beurs ging, komen donderdagmiddag bij elkaar in Deurne. Ebusco wil graag een extra uitgifte van aandelen. Dat zou 36 miljoen euro op moeten leveren. Maar het is de vraag hoe gretig de aandeelhouders toehappen, na een desastreus jaar. Het aandeel van Ebusco kelderde de afgelopen jaren van bijna 30 euro naar 50 cent.

Ebusco moet de aandeelhouders ervan zien te overtuigen dat ondanks dit alles er nog toekomst zit in het bedrijf. Daarom heeft Ebusco nu dus een reeks aan bezuinigingsmaatregelen aangekondigd. Het wil de twee locaties in Nederland combineren tot één locatie. Het bedrijf wil de kosten met 30 miljoen terugbrengen. En het wil langzaam het productieproces weer opvoeren naar 40 tot 50 bussen per maand. Momenteel worden er 15 bussen per maand geproduceerd.

De nieuwe topman Christian Schreyer zegt in de verklaring nog veel vertrouwen te hebben in Ebusco. “Ik heb er in september voor gekozen bij Ebusco te gaan werken, gemotiveerd door de potentie van het bedrijf. De bussen presteren excellent en hebben het laagste energieverbruik in de markt. Ik heb veel ervaring in deze industrie en kan met vertrouwen zegen dat de producten van Ebusco een enorme potentie hebben, maar dit is nog niet ten volle gebruikt door financiële uitdagingen.”