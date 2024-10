Grootste concert ooit voor Flemming in Ahoy: 'Een iconische zaal'

Een droom wordt werkelijkheid voor Flemming Viguurs. Volgend jaar staat hij op 11 oktober in Ahoy Rotterdam. Het is voor de zanger uit Den Bosch zijn grootste concert ooit: "Dat ik dit na drie jaar al heb bereikt, had ik nooit durven dromen."

Na een succesvolle theatertour en twee uitverkochte shows in AFAS Live lijkt het niet op te houden met het succes van de zanger. "We hebben daar ongelooflijk veel geleerd. Ahoy is nu een stap groter. Het is echt een iconische zaal en daar kunnen nog meer mensen in." "Ik had niet durven dromen dat ik dit nu al zou bereiken", vertelt Flemming, die ondanks al het succes bescheiden blijft. "Het is steeds superspannend. Je hoopt toch dat mensen naar je toe willen komen. Dat vind ik altijd het engste dat er is."

"Ik kan beloven dat het de vetste show tot nu toe gaat worden."

In Ahoy kunnen zo'n 14.000 mensen. "Dat zijn er nogal wat", vertelt hij. "Het is heel erg lekker om zo'n grote zaal tot je beschikking te mogen hebben. Dat zorgt ook voor een groter budget voor de show." De zanger wil dan ook flink gaan uitpakken. "Alles ligt open. Vuurwerk in het dak, een megagroot podium of spectaculaire gitaren. Ik kan beloven dat het de vetste show tot nu toe uit mijn leven gaat worden."

Ik denk dat Ronnie Flex boos wordt als ik hem niet vraag in zijn stad."