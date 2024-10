Schimmel, ongedierte en losse kabels: ouders klaar met sporthal

Losse stroomdraden, lekkages en schimmel: ouders in Hoeven zijn helemaal klaar met de 'vieze en onveilige' hal waar hun kinderen sporten. Basisschoolleerlingen zouden zelfs maandenlang gesport hebben op afgekeurde toestellen. Verontruste ouders zijn de actiegroep 'Wij zijn het beu' gestart. Ze eisen nog dit jaar een oplossing voor sporthal De Parrestee. "Dit kan echt niet", vertelt moeder Tamara.

Scheuren "Losse stroomdraden waarvan wij niet weten of er spanning op staat. En dat in combinatie met lekkages. Kinderen kunnen dat risico niet inschatten", zegt Tamara bezorgd. Een raam naast de ingang zit bovendien vol scheuren. "Dat plakken ze af met tape. Blijkbaar mag het zo, maar het is toch geen oplossing? Straks gaan kinderen daar doorheen."

"Schimmel in de douches, dode muizen die naar beneden vallen en zeer vieze wc's", schetst Tamara. De problemen spelen al jaren en de lijst lijkt eindeloos. Ouders delen in een Facebookgroep met ruim tweehonderd leden talloze verontrustende foto's. Zo zijn foto's van brandweerslangen te zien die al sinds 2002 niet gekeurd zijn.

Spandoek

"We zijn het beu! Er moet gewoon iets veranderen." Tamara en drie andere ouders, Marcel, Nienke en Sabrina, richtten daarom de actiegroep op. Een groot spandoek in het dorp met QR-code leidt ouders naar de Facebookgroep. "We willen zichtbaar maken wat er aan de hand is en vinger aan de pols houden."

Basisschool Uniek was door de herfstvakantie donderdag niet bereikbaar voor commentaar. De school heeft maatregelen genomen. Tamara: "Mijn kinderen krijgen nu veel buiten les. Ook gebruikt de school de afgekeurde speeltoestellen niet meer."

'Geen goed moment'

De sporthal is sinds 2017 niet meer van de gemeente, maar van een particuliere eigenaar. Hij wil niet reageren. "Ik ben in gesprek met de gemeente. Het is geen onwil, dit is niet het juiste moment", vertelt Dankert Geene. Omroep Brabant mag geen filmopnames maken in de sporthal.

De gemeente Halderberge laat in een schriftelijke reactie weten: "Wij zijn al enige tijd in overleg met de eigenaar van de sporthal om zaken op te lossen. Voor ons is het belangrijkste dat kinderen veilig kunnen sporten. Wij zijn nu aan het kijken wat we kunnen doen op zo kort mogelijke termijn." De wethouder is onlangs met ouders in gesprek gegaan op de basisschool.

De problemen spelen niet alleen voor kinderen, maar ook voor andere sporters die gebruik maken van de hal. De eigenaar heeft ook nog een andere sporthal: De Beuk in Oudenbosch. Ook over die locatie zijn geregeld klachten.