Drie doden op A16 na ripdeal, 10 jaar cel geëist tegen enige overlevende

Na een ripdeal in Roosendaal waarbij werd geschoten, gingen drie jonge mannen er, vorig jaar januari, als een haas vandoor in een snelle Seat. Binnen twintig minuten veroorzaakten ze spookrijdend en met gedoofde lichten een gigantisch ongeluk. Er vielen drie doden op de A16, twee spookrijders (17 en 33) en de bestuurder (54) van de tegenligger.

Ook de hond in de tegemoetrijdende auto kwam om het leven. De partner van de bestuurder raakte zwaargewond en haar toen 14-jarige dochter raakte gewond. De enige overlevende van de spookrijders raakte zwaargewond en werd weken in coma gehouden. En deze Piet van O. (inmiddels 21) uit Drunen zat donderdag in de rechtbank in Breda. Hem wordt de ripdeal in Roosendaal verweten, waarbij een van de drugsdealers twee kogels in zijn lijf kreeg. Ook vindt justitie hem medeschuldig aan de vluchtpoging, die zo fataal afliep.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

Piet van O. zei dankbaar te zijn 'dat God hem in leven heeft gelaten'. Hij heeft enorm veel spijt dat bij het ongeluk drie mensen zijn omgekomen en hij vraagt zich dagelijks af of hij iets anders had kunnen doen. Maar, en dat herhaalde hij de hele dag, hij is niet schuldig aan die aanrijding. Hij wilde stoppen voor de politie en het verhaal van de schietpartij in Roosendaal uitleggen. En nee, hij had ook niet geschoten in Roosendaal. Dat was de jongen van 17 uit Harreveld geweest, die achterin zat. Toen de dealers, volgens Piet, hun geld wilden afpakken voor de aankoop van 100 gram wiet schoot de jongen twee keer op de dealer. Een keer in zijn arm en een keer in zijn been.

Een kogel ging dwars door de schutting (foto: Christian Traets/SQ Vision).

Piet had het pistool van de jongste man in de auto naar beneden geduwd, zo verklaarde hij. Maar, de officier van justitie gelooft daar niks van. Het verleden van Piet, die al op jonge leeftijd een aardig strafblad heeft en van jongs af aan in internaten woonde, spreekt niet in zijn voordeel. En uit chats is gebleken dat Piet zich bezighield met wapens (kopen) en plannen maakte om dingen te stelen. Over een ander zaakje zei hij: "Ik zet die pijp op z’n hoofd en schiet gelijk." Volgens de officier van justitie heeft Piet van O. alles gepland. Hij regelde de afspraak om 100 gram wiet te kopen. Hij regelde een wapen. Hij regelde een chauffeur en nog een extra 'mannetje'. En hij schoot twee keer. Dat probeerde hij te verhullen door een verhaal te verzinnen dat de 17-jarige jongen vanaf de achterbank schoot en hij het wapen wegduwde. Daardoor creëerde hij, volgens de officier, een alibi hoe hij bijvoorbeeld aan de kruitsporen kwam. Achtervolging op de snelweg

Na de ripdeal gingen de drie mannen ervandoor. Ze belandden op de A58 waar de inmiddels gewaarschuwde politie ze in het vizier kreeg. Toen de zwaailichten aan werden gezet, werden de lichten van de Seat gedoofd en gingen de mannen er met hoge snelheid vandoor. Op de A16 namen ze de afslag Prinsenbeek, maar ze reden aan de andere kant van het viaduct gelijk weer terug de snelweg op. Onderaan de oprit draaide de 33-jarige chauffeur uit Tilburg 180 graden en reed met ruim 150 over de linkerrijstrook tegen het verkeer in. Fatale aanrijding

De eerste automobilist kon de spookrijders nog ontwijken, maar de tweede tegenligger knalde er frontaal op. De ravage was enorm. De man uit Rotterdam en zijn partner en dochter uit Antwerpen in de geramde auto kwamen net terug van een avondje theater toen ze bij Breda de spookrijders tegenkwamen. De man raakte bekneld en overleed ter plekke, de vrouw raakte zwaargewond en haar toen 14-jarige dochter gewond. Hun hondje overleefde klap ook niet. De ravage na het ongeluk was enorm, is te zien op beelden die kort erna werden gemaakt: