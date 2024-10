Kritische aandeelhouders verwijten Ebusco 'luchtkastelen' te bouwen

Vertrouwen terugwinnen en weer geld op de bankrekening krijgen. Het zijn de voornaamste doelen van busbouwer Ebusco uit Deurne. Het bedrijf kreeg op een buitengewone aandeelhoudersvergadering donderdagmiddag kritiek om de oren van enkele aandeelhouders. Die zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met de prestaties van het bedrijf. “Jarenlang schilderde Ebusco mooie prognoses en vergezichten, maar dit is een fata morgana geworden”, stelde een vertegenwoordiger van beleggersvereniging VEB.

Toch gaven de aandeelhouders Ebusco donderdag toestemming om extra aandelen te gaan uitgeven om zo 36 miljoen euro binnen te proberen te halen. Hoewel er hier en daar wel twijfel bestaat of dit bedrag genoeg zal zijn. Ebusco wil nog dit jaar overgaan tot de uitgave van de aandelen. Ook gingen de aandeelhouders akkoord met de benoeming van de nieuwe topman, Christian Schreyer. Zijn belangrijkste taak zal zijn het vertrouwen terugwinnen van de aandeelhouders en de klanten. “We zagen in de afgelopen drie jaar twaalf verschillende personen in de top”, zegt een aandeelhouder. “Hoe weten we dat u niet binnen een paar maanden opstapt, omdat u niet aan een dood paard wil trekken?”

"De markt is goed, Ebusco moet alleen haar positie vinden."

Schreyer zegt heilig te geloven in een toekomst voor Ebusco. “De markt is heel goed, Ebusco moet alleen haar positie goed zien te vinden”, zo hield hij de aandeelhouders voor. Maar om dat te doen heeft het bedrijf snel geld nodig. Doordat bussen niet geleverd konden worden door problemen in de bevoorrading, krijgt Ebusco niet genoeg geld binnen. Het bedrijf is daardoor in een negatieve spiraal gekomen. Om het tij te keren zijn extra contanten nodig om de productie weer op gang te brengen. Het vertrouwen van de klanten terugwinnen, is de belangrijkste missie, zegt Schreyer tegen zijn aandeelhouders. De relatie met klanten is volgens het bedrijf niet vijandig. Dit ondanks een verloren rechtszaak tegen klant Qbuzz, dat van de rechter een grote order mocht annuleren. “Onze klanten maken zich ook zorgen”, zegt Jurjen Jongma van Ebusco. “Maar ze willen dat we voortbestaan en helpen ons.”

"De problemen zitten dieper dan ik dacht."